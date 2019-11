Bostonský snajpr David Pastrňák totiž své tažení za korunou krále zámořských střelců rozjel ve velkém. Před včerejším večerním duelem proti newyorským Rangers měl na kontě 23 branek, nejvíc v lize (v kanadském bodování byl čtvrtý), a držel si neskutečný průměr bezmála gólu na zápas. Pokud mu to vydrží, má našlápnuto na Jágrův rekord.

„Kdyby mu to i nadále takhle střílelo a celé jeho lajně to bude šlapat jako doposud, netuším, kde se zastaví. Na hranici padesáti gólů by ale určitě útočil,“ řekl bývalý skvělý hokejista Cam Neely, nyní prezident Boston Bruins a tedy Pastrňákův nejvyšší nadřízený.

Bájnou metu padesáti branek za sezonu dokázali v NHL pokořit zatím jen dva Češi. Už zmíněný Jágr (podařilo se mu to třikrát) a jednou také Milan Hejduk v roce 2003. Ten tehdy také obdržel Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce základní části, kterou jinak žádný Čech nikdy nezískal.

Míří mezi elitu

Pastrňák by si však tuto trofej potěžkat mohl. Daří se mu totiž, na co sáhne. Třeba tento týden si po utkání v Montrealu postěžoval, že se na ledě cítil dost mizerně. „První střídání byla opravdu špatná,“ posteskl si. Přitom ve zmíněném duelu zaznamenal hattrick…

„Je příjemné, že teď vedu tabulku střelců, dodává to trochu sebevědomí. Člověk to ale stejně musí hodit za hlavu a dál makat,“ dodal třiadvacetiletý rodák z Havířova. Dobře ví, jak je hokejová štěstěna vrtkavá: už loni se mluvilo o tom, že „padesátku“ pokoří, pak ale přišlo zranění.

Pastrňák v minulém ročníku stihl nastřílet 38 branek v 66 startech. Nezařadil se tak (zatím) do elitní skupinky českých hráčů, kteří za velkou louží dosáhli na hranici čtyřiceti gólů za sezonu. S Jágrem a Hejdukem v ní jsou ještě Petr Nedvěd, Petr Klíma, Patrik Eliáš a Robert Reichel. A třeba takovému Vladimíru Růžičkovi scházel začátkem 90. let v Bostonu jediný gól.

Kdo nestřílí, je sobec

Nyní v dresu Bruins řádí jiný Čech, usměvavý a skromný „Pasta“. Co by ho mohlo (kromě zranění) zastavit? Neely si myslí, že jedině sobectví. Klubová legenda Bostonu to ovšem chápe dost originálně.

„Když lidé říkají, že je někdo na ledě sobec, většinou tím myslí, že málo přihrává. Já to ale chápu tak, že sobecké je nestřílet, když k tomu máte příležitost, a obzvlášť když umíte vypálit tak, jako to umí David,“ řekl Neely.

Zatím se zdá, že taková forma sobectví Pastrňákovi nehrozí. Má v sobě obdivuhodný drajv, nebojí se pálit ze všech možných i nemožných pozic. To oceňuje

i jeho slavný předchůdce. „Moc se mi na něm líbí, že chce být nejlepší. Ne všichni to mají v povaze, ale on ano. Chce být zítra lepší, než byl dneska, což je strašně důležité,“ řekl nedávno Jágr.

Mimochodem: když prožíval svou rekordní šedesátigólovou sezonu, Pastrňák ještě nebyl na světě.

Kteří Češi vstřelili nejvíc gólů v jedné sezoně NHL?



1. Jaromír Jágr (Pittsburgh) 62 gólů v sezoně 1995/96, 2. Jaromír Jágr (NY Rangers) 54 gólů v sezoně 2005/06, 3. Jaromír Jágr (Pittsburgh) 52 gólů v sezoně 2000/01, 4. Milan Hejduk (Colorado) 50 gólů v sezoně 2002/03, 5. Jaromír Jágr (Pittsburgh) 47 gólů v sezoně 1996/97, 6. Petr Nedvěd (Pittsburgh) 45 gólů v sezoně 1995/96, 7. Jaromír Jágr (Pittsburgh) 44 gólů v sezoně 1998/99, 8. Jaromír Jágr (Pittsburgh) 42 gólů v sezoně 1999/00, 9. Milan Hejduk (Colorado) 41 gólů v sezoně 2000/01, 10. Petr Klíma (Edmonton) 40 gólů v sezoně 1990/91, Robert Reichel (Calgary) 40 gólů v sezonách 1992/93 a 1993/94, Patrik Eliáš (New Jersey) 40 gólů v sezoně 2000/01