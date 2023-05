Zámořská NHL se v noci z pondělí na úterý rozloučila s další slavnou značkou, která v letošním ročníku stavěla kádr pro spanilý útok na Stanleyův pohár. Hokejisté New Yorku Rangers nezvládli rozhodující sedmý duel série na ledě New Jersey Devils a po jednoznačné porážce 4:0 zakončili své tažení vyřazovacími boji už v prvním kole. Na straně domácích zářil útočník Ondřej Palát, jenž pomohl k postupu Ďáblů dvěma asistencemi. Naopak jeho krajanovi Filipu Chytilovi sezona definitivně skončila.

Český útočník Ondřej Palát slaví s New Jersey postup do druhého kola zámořského play-off. | Foto: ČTK / AP / Adam Hunger

Neuvěřitelně vypjatá série, která nabídla scénář jako z pravého hollywoodského trháku. Nejprve suverénní rozjezd Newyorčanů a s ním i vedení 2:0 na zápasy, následně však šňůra tří výher Ďáblů a všechno bylo rázem vzhůru nohama. Posledního postupujícího do druhého kola play-off musel nakonec rozlousknout až sedmý duel. A ten byl zcela v režii domácí posádky.

Velkou zásluhu na rozhodujícím čtvrtém vítězství v sérii měl ovšem švýcarský brankář Akira Schmid, jenž po nevydařeném vstupu do play-off, kdy v úvodních dvou utkáních na domácím ledě padlo New Jersey s Rangers vysoko 1:5, vystřídal mezi třemi tyčemi českého zástupce Vítka Vaněčka a nastartoval svůj tým k velkému obratu. Vše posléze vyšperkoval vychytanou nulou v sedmém utkání.

Nikdy jsme se nevzdali, těšilo hrdinu Paláta

V něm se na úvodního střelce čekalo až do 30. minuty, než se při hře v oslabení i díky skvělé práci Ondřeje Paláta v útočném pásmu prosadil z následné střelecké příležitosti Michael McLeod. Ještě před odchodem do kabin navíc poslal Devils už do dvoubrankového trháku slovenský kanonýr Tomáš Tatar a s newyorskými Jezdci to nevypadalo vůbec dobře.

Rangers sice ve třetím dějství odstartovali ofenzivní dobývaní domácí klece, nicméně nekompromisní Schmid zastavil všech 31 střel hostů a pomalu ale jistě smazával jejich veškeré naděje na zvrat v duelu. Pět minut před koncem navíc zvýšil už rozdíl tří branek Erik Haula, u jehož trefy opět asistoval Palát. Definitivní pojistku pak přidal přesnou ránou do odkryté branky Jesper Bratt.

Sestřih sedmého utkání série mezi New Jersey Devils a New Yorkem Rangers:

Zdroj: Youtube

Devils tak ovládli rozhodující sedmé klání na domácím ledě a vítězstvím 4:0 ztvrdili svůj postup do druhého kola play-off. Ústřední hvězdou utkání se stal pochopitelně gólman Schmid, jenž dosáhl na čisté konto již podruhé v sérii. Ovace však sklidil rovněž český útočník Ondřej Palát, který pomohl k postupu Ďáblů po jedenácti letech čekání celkem pěti kanadskými body.

„Myslím si, že je celkem působivé, jak se náš tým dokázal oklepat z úvodních dvou porážek, jak rychle jsme se přizpůsobili. Trochu jsme změnili naši hru a to se vyplatilo. Jsem nadšený, nikdy jsme se nevzdali a bojovali až do konce,“ těšilo dvaatřicetiletého rodáka z Frýdku-Místku.

Ve druhém kole se New Jersey utká s Carolinou, která pro změnu postoupila přes Islanders, další celek z New Yorku. Pro Jezdce s českým forvardem Filipem Chytilem v sestavě naopak zámořská sezona definitivně skončila.

Třiadvacetiletý centr je tak po brzkém konci v play-off k dispozici, což bude rozhodně zajímat trenérský sbor národního týmu. Generální manažer Martin Havlát sdělil, že případné posily ze zámoří oznámí až po sedmém duelu této série. Bude mezi nimi i kroměřížský šikula?