Ve středu v brzkých ranních hodinách se hokejisté Buffala naskládali do letadla a vydali se na dlouhý let přes Atlantský oceán do Evropy. S baťůžky na zádech usedli na palubu i čeští útočníci Lukáš Rousek a Jiří Kulich, kteří zatím na farmě bojují o stabilní místo v nejlepší lize světa. Teď se jim ovšem může povést to, co se poštěstilo jen málokterému Evropanovi – odstartovat ročník NHL doma v Praze. K tomu ale vede ještě dlouhá cesta.

Buffalo Sabres se v českém hlavním městě utkají v pátek 4. a v sobotu 5. října s New Jersey Devils. V jeho sestavě s největší pravděpodobností nebude chybět český útočník Ondřej Palát, ani Slováci Tomáš Tatar a Šimon Nemec. Na straně druhé ale dlouho nebylo jasné, jestli některý z domácích hráčů vyjede na led. Šanci k tomu nakonec bude mít jak Lukáš Rousek, tak Jiří Kulich. Ani u jednoho ale není jasné, jestli příležitost opravdu dostane.

„Lindy Ruff potvrdil, že Jiří Kulich, Lukáš Rousek, Kale Clague a James Reimer budou náhradníci Sabres na jejich tripu do Evropy. Rousek strávil v Praze většinu svého života a Kulich tam tráví léto. Dva Češi se vrací domů jako součást týmu NHL,“ informoval na síti X zámořský novinář Lance Lysowski.

Čeští útočníci tedy zatím zůstávají mimo hlavní soupisku a připraveni budou hlavně pro případ, že by se někdo ze zbylých forvardů zranil.

„To, že máme s sebou tolik hráčů, je asi ta nejtěžší část v plánování tréninků. Nejsem fanda takhle velkých tréninkových skupin, ale musíme se postarat, aby všichni měli podobnou zátěž. Nechcete riskovat, že vezmete méně hráčů a něco se stane. V ideálním světě bychom chtěli, aby hodně z těchhle kluků hrálo další předsezonní zápasy. Ale právě teď v ideálním světě nejsme,“ popisoval situaci hlavní kouč Lindy Ruff.

Jeho svěřenci odletěli do Evropy ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách. Před sebou mají přípravný zápas v Mnichově proti místnímu Red Bullu a následně přesun do Česka a dva zápasy v krátkém sledu s Devils. Ty už se budou počítat do tabulky NHL.

„Musíme se postarat o to, abychom něco získali z každého jednoho dne. Je super, že můžeme být spolu, protože tady si každý jde po tréninku svojí cestou. Ale teď nás čeká společný let, budeme společně trénovat, budeme spolu na hotelu a budeme spolu jíst. Vždycky je pozitivní, když spolu můžete strávit nějaký čas,“ pochvaloval si trenér Ruff.

Otázkou zůstává, zda Češi nezůstanou jen spolucestujícími svých parťáků z týmu. Přitom zejména Jiří Kulich na sebe od příchodu za moře výrazně upozorňuje. V první sezoně bral 46 bodů v 62 zápasech, loni jich přidal 45 v pouhých 57 duelech. První šanci dostal i v NHL, kde nebodoval.

Čechům škodí přetlak talentů

Dvacetiletý rodák z Kadaně, jehož si Sabres vybrali v roce 2022 na draftu v prvním kole, zářil i na nováčkovském kempu. „Ukázal, že je na to připravený. Nepřijel tam, aby ukazoval svoje dovednosti, ale aby se poměřoval s ostatními. Hrál dobře fyzicky, rval se o puky a chodil do míst, kde to bolí. Teď si to musí přenést sem. Tak, jak hrál v nováčkovském kempu, musí hrát i teď v zápasech,“ chválil asistent trenéra Seth Appert před startem přípravy.

Hned v jejím prvním zápase se Kulich zapsal do statistik asistencí, v dalších dvou duelech ale v sestavě chyběl. „Cítil jsem se sebevědomější než v předchozích letech. Do kempu jdu s tím, abych byl dál sebevědomý, abych tvrdě pracoval a užíval si hokej,“ vyhlašoval sám Kulich po prvním utkání proti Pittsburghu.

Proti Penguins si zahrál i o pět let starší Lukáš Rousek. Na ledě strávil ve čtvrté lajně se svým krajanem přes 11 a půl minuty, ale bodově se neprosadil. Další dva duely také vynechal a teď bude spolu s Kulichem doufat o šanci v Praze.

Kdo z nich má k místu blíž, ptáte se? Pro Kulicha hraje nižší věk a obrovský potenciál i to, že vedle křídla dokáže hrát velmi dobře i na centru. „Upřímně je mi jedno, jestli hraju na centru, nebo na křídle,“ odpovídal nedávno zámořským novinářům.

Na druhé straně Rousek v posledních ročnících na farmě zaujal 56 a 41 body a postupně posbíral mezi smetánkou už 17 startů. Na kontě tak má první gól v NHL i tři asistence.

Ani takové výkony ale Čechům nestačí na pevné místo v sestavě talentovaného Buffala. Před odletem do Evropy tvořili Rousek s Kulichem až pátou útočnou formaci v tréninkovém rozestavení.

Výsostnou pozici měli Peterka, Thompson a Tuch, druhou lajnu tvořili Benson, Cozens a Quinn. Tudy asi cesta do sestavy nepovede. Místo by se mohlo otevřít ve třetím a čtvrtém útoku, v sezoně na něj ale budou čekat i Konsta Helenius nebo Isak Rosén. Buffalo má mužstvo zkrátka nabité talentem, jen to nedokázalo prodat v posledních sezonách na výsledcích.

Taky proto došlo ke změně na lavičce. Lindy Ruff se vrátil do klubu poprvé od sezony 2012/13 a hned na úvod sezony vyzve v Praze svého bývalého zaměstnavatele. První krok u nového trenéra zvládli udělat i Češi – prorvali se do širšího týmu a míří domů. Bohužel ale musí počítat i s tím, že je reálné, že v O2 areně budou oba duely sledovat jen jako diváci.