Utkání v Praze si pochvalovali ale i samotní hráči. „Řada kluků v Evropě ještě ani nebyla. Bylo super jim ukázat, jaké to tady je, a vzít je do takové hokejové země, jako je Česko. Všichni si toužili,“ prozradila hlavní hvězda obou utkání Nino Niederreiter z Nashvillu.

Marné dobývání nashvillských hradeb. Predátorům patří i druhé utkání NHL v Praze

Ten nasázel dohromady tři góly, které byly skvělou tečkou za celým evropským výjezdem. Ještě předpříletem do Prahy si totiž mohl zahrát ve Švýcarsku, své rodné zemi.

„To, že jsem si zahrál ve Švýcarsku, byl pro mě splněný sen. Moje babička se mohla přijít podívat na zápas a rodiče přijeli i na zápasy do Prahy. Jsem šťastný, že jsem si před nimi mohl zahrát,“ netajil nováček v týmu Predators.

Švýcarský bojovník

Zatímco ve Švýcarsku byl za hlavní taháky on a Roman Josi, v Česku se fandilo hlavně Sharks a Tomáši Hertlovi a Radimu Šimkovi. „To je pochopitelné. I tak tu ale bylo hodně fanoušků Nashvillu a ze Švýcarska. To bylo super, taky jsme slyšeli, jak nás podporovali,“ uvedl Niederreiter.

Právě on si oba zápasy v českém hlavním městě podmanil. V pátek vstřelil třetí gól svého týmu a v sobotu přispěl k vítězství 3:2 dvěma zásahy včetně toho rozhodujícího. „Nejdůležitější je to, že jsme vyhráli. Rozhodně je ale super, že jsem týmu mohl přispět. Byly to pro nás důležité góly,“ řekl skromně švýcarský útočník.

„Je skvělé vidět, že Niederreiter vstoupil do sezony takhle. Nepřekvapuje mě to ale. Máme svoji identitu a podle té si vybíráme hráče. Zapadl k nám skvěle na ledě i mimo něj,“ prozradil trenér Nashvillu John Hynes.

Jeho tým měl ale ve druhém utkání daleko těžší práci než v pátek. San Jose zlepšilo svoji hru a hned dvakrát šlo do vedení. Ve třetí části pak mělo obrovský tlak, jenže dobře chytajícího Kevina Lankinena nepřekonalo.

Utužený kolektiv

„Třetí třetina byla zatím naší nejlepší třetinou. Byl to velký rozdíl oproti tomu, co jsme viděli v prvním utkání. Měli jsme tlak, soupeř musel asi pětkrát nebo šestkrát vyhodit na zakázané uvolnení. Naše hra se mi tentokrát líbila, bylo tam vidět veliké zlepšení. Na to se musíme soustředit. Jsem na kluky pyšný. Drželi jsme krok, zlepšili jsme nějaké věci, které včera nebyly dobré,“ chválil i přes porážku kouč Quinn.

„Byla to velká bitva, ale ukázali jsme charakter a vyhráli. Kluci přede mnou nechali všechno, to je pak nechcete zklamat. Jsem rád, že si odvážíme dvě vítězství,“ nechal se slyšet gólman Lankinen.

Oba týmy teď čeká dlouhý let přes oceán zpátky do domovských měst. Predators odcestují se čtyřmi body a jejich let bude určitě o poznání veselejší. To u Sharks mají před pokračováním sezony na čem pracovat.

„Teď přiletím domů a chvíli si dám pauzu. Potom zase začneme pracovat na zlepšování určitých věcí,“ prozradil trenér San Jose. „Byl to skvělý trip. Ze zápasů si odneseme nějaké věci, které musíme do prvního domácího zápasu ještě zlepšit. Důležité jsou ale vztahy mimo led, které kluci díky tomuhle zájezdu utužili,“ doplnil jeho protějšek z Nashvillu, který už také vyhlíží další utkání.