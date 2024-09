Radko Gudas spolu s rodinou se vydal do Kalifornie už takřka před měsícem, protože děti čekal návrat do školních lavic. „S rodinkou jsme se sem těšili na léto, ale titul na mistrovství tomu dal grády navíc, takže jsem neměl moc času si ji užít. Byla potřeba dodělat spousta věcí a trošku nám to ukrojilo z rodinného času. Nám začíná kemp za měsíc, takže počítám, že spolu strávíme ještě nějaký kvalitní čas a užijeme si sebe navzájem,“ vyprávěl vousatý obránce v rozhovoru pro Deník, který vznikl v polovině srpna.

Zatímco jeho mladí spoluhráči, kteří bojují o místo ve slavné NHL, absolvují první přípravné zápasy na kempu, Gudase čekaly jiné povinnosti.

Na utkání MLB spolu se svojí rodinou oblékl dres kalifornského týmu Los Angeles Angels a obstaral slavnostní předzápasový nadhoz. Na trávníku nechyběli ani jeho spoluhráči Lukáš Dostál, s nímž na jaře oslavil titul mistrů světa, a Olen Zellweger, ani televizní štáb Anaheimu, který baseballové radovánky zachytil. A je, na co se koukat.

Mikrofon dostala i Gudasova nejstarší dcera Leontýnka, která předvedla, jak perfektně ovládá angličtinu i češtinu. „Myslím, že to hodí tak tvrdě, až mu pálka vyletí z rukou,“ předvídala, jak si povede její táta, který je v hokeji považovaný za pořádného tvrďáka.

V češtině pak vyslala fanouškům Ducks jasný vzkaz. „Lukáš je taky můj brácha,“ prohlásila devítiletá dcera na konto brankáře Lukáše Dostála.

Považuje za svého sourozence i mladého obránce Olena Zellwegera, který si vedle Gudase zvyká na tempo NHL? „Ten nemluví česky. Trvalo by mu to věčnost,“ odpovídala upřímně Gudasova dcera.

Nervozitou se potil

Celá rodina pak v uvolněné atmosféře sledovala hlavu rodiny, jak si poradila se svěřeným baseballovým úkolem. „Líbilo se vám to?“ ptal se sám čtyřiatřicetiletý obránce, když se k němu rozběhli všichni čtyři potomci, a dočkal se nadšené reakce.

„Byl jsem tak nervózní, úplně jsem se potil,“ svěřil se pak se svými pocity ze slavnostního nadhozu.

Jak je z krátkého videa patrné, u Gudasovy rodiny panuje po zlatém mistrovství světa uvolněná atmosféra. Sám rodák z Kladna si navíc v Anaheimu vybudoval za pouhý rok hodně silnou pozici.

V posledních dnech se na sociálních sítích navíc živě spekuluje o tom, že právě Gudas by se měl stát příštím kapitánem Anaheimu, který prochází rozsáhlou přestavbou. A jak je patrné i z podobných akcí, nemusí být podobné informace jen výkřiky do tmy. Gudas už je tváří organizace a v roli kapitána by se pro Ducks roztrhal.

„Chtěl bych, abychom byli lepší než loni. Rád bych viděl nějaký krok z profesionálního hlediska od našeho mladého týmu. Že jsme schopní se připravit na všech 82 zápasů a ve všech odevzdat konstantní výkon, který nás může dostat do pozic, kde můžeme každý zápas vyhrát. To pro nás bude důležité, tým máme pořád mladý. Bude tam pořád hodně učení, ale to k tomu patří,“ vyhlašoval Gudas před odletem do Ameriky.