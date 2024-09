Vážná zranění, mentální poruchy, závislost na alkoholu i na lécích, úspěšná léčba, obří dluhy a bankrot, a nakonec hrozba vyhazovu. To všechno dokázal vměstnat do několika let špičkové hokejové kariéry švédský brankář Robin Lehner. Držitel Mastertonovy trofeje za oddanost hokeji (a dvojnásobný vítěz William M. Jennings Trophy pro gólmany s nejmenším počtem inkasovaných branek) představuje v dnešní NHL vskutku pozoruhodný případ.

Zprávy ze zahájení tréninkových kempů NHL většinou nebývají zrovna senzační. O to větší pozornost před pár dny vzbudilo prohlášení Vegas Golden Knights, že jejich brankář Robin Lehner, toho času na listině zraněných, se nedostavil k povinné lékařské prohlídce a že klub zvažuje, jak dál naloží s jeho smlouvou.

Třiatřicetiletý Lehner přitom v NHL chytal naposledy 20. dubna 2022 proti Washingtonu. Pak musel na operaci kyčlí a od té doby je stále mimo hru. I dlouhodobě zranění hráči, pokud mají platný kontrakt, však musejí nastoupit na začátek předsezonních kempů a nechat se prohlédnout. A to teď Lehner neudělal.

„Stále není schopen hrát,“ uvedl později Kelly McCrimmon, generální manažer týmu z Las Vegas. „Jeho situace je v mnoha ohledech výjimečná a usilovně pracujeme spolu s NHL a hráčskou asociací na řešení. Až budeme vědět víc, oznámíme to,“ dodal.

Přeloženo z diplomatické zámořské „manažerštiny“ – Rytíři zkrátka hledají legální způsob, jak Lehnerovi ukončit smlouvu rok před jejím doběhnutím. Švédský gólman by si měl za následující sezonu (v níž pravděpodobně opět nenastoupí) přijít na 4,4 milionu dolarů, tedy skoro 100 milionů korun. Proč neušetřit, pokud to jde?

Neléčené psychické problémy

Lehner s něčím takovým samozřejmě nesouhlasí. Prý nic neporušil a rozhodně chce pokračovat v kariéře v NHL, kterou míval tak nadějně rozjetou. Proč ale ignoroval nástup na přípravný kemp Golden Knights? To dosud uspokojivě nevysvětlil.

„Jediné, co mohu říct, je to, že každý věděl, proč tam nemohu být,“ uvedl Lehner. Vlastně by na tom nebylo nic až tak zajímavého, kdyby nešlo právě o něj. Kariéra robustního Švéda s přezdívkou Panda a láskou k metalové kapele In Flames je totiž protkána tolika vzestupy, pády a kontroverzními okamžiky, že cokoli dalšího prostě budí pozornost.

Lehner debutoval před čtrnácti lety v Ottawě jako nejmladší švédský gólman v historii. Měl pověst obřího talentu, ostatně jeho otec býval osobním koučem samotného Henrika Lundqvista. Nastupoval pak i za Buffalo, New York Islanders a Chicago a ve vrcholné formě to dotáhl až do trojice finálových uchazečů o Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL.

Mezitím ovšem přišly trable. V roce 2018 musel vynechat zápas kvůli panické atace, a následně se ukázalo, že Lehnera sužuje bipolární porucha, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a posttraumatická stresová porucha způsobená otřesem mozku. Své potíže řešil alkoholem, na němž – a na prášcích na spaních – si vybudoval závislost. Dokonce uvažoval o sebevraždě.

Dluhy za exotické hady

Závislost úspěšně léčil, ale nejen to. Na základě své osobní zkušenosti začal otevřeně mluvit o tom, jak je psychické zdraví sportovců v NHL bráno na lehkou váhu. Otevřeně kritizoval ligu, že četné kluby sypou do svých hráčů nejrůznější prášky, a to bez lékařského vědomí.

„Sedativa bez předpisu se berou ve spoustě týmů, sám jsem v takových působil,“ říkal Lehner s tím, že Vegas se to netýká. „Bral jsem to osm let a na odvykačce mi pak řekli, že jsem kvůli tomu roky přicházel o REM fázi spánku. Skoro mě to zabilo,“ líčil v říjnu 2021 na Twitteru.

Rodák z Göteborgu patřil k těm, kdo rázně otevřeli tolik potřebnou diskusi na dosud opomíjené téma. V nevadské poušti se pokoušel restartovat kariéru, ovšem kromě nových zranění přišly i další trable – vyšlo najevo, že spolu s manželkou dluží až padesát milionů dolarů (přes miliardu korun) za nesplacené půjčky.

Vesměs šlo o následek nepříliš úspěšného podnikání s Lehnerovým otcem v oblasti solární energetiky, brankář ovšem dlužil i za nákup exotických hadů a jejich chov na farmě v Missouri. Nakonec manželé Lehnerovi vyhlásili bankrot. Letos v létě se prý podařilo dosáhnout vyrovnání s některými věřiteli, další případy – včetně obvinění z podvodu – ale dál běží.

Pokud se vám zdá, že být hokejistou v NHL je povolání snů a znamená život jako v peřince, vzpomeňte si na Lehnera. I poslední dny ukazují, že tenhle brankář je prostě hromosvodem na maléry všeho druhu.