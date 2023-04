Suverénní vítěz základní části NHL obdržel ve vyřazovací fázi sezony první facku. Hokejisté Bostonu nedokázali navázat na úspěšný vstup do série a ve druhém duelu prvního kola podlehli Floridě 3:6, ta tak srovnala sérii na 1:1 na zápasy. Medvědům nepomohly ani bodové příspěvky českých zástupců Tomáše Noska s Pavlem Zachou. Vyrovnáno je rovněž v sériích Dallasu s Minnesotou a mezi Edmontonem a Los Angeles. Druhý bod v sérii proti Islanders naopak vybojovala Carolina s Martinem Nečasem.

Český kanonýr David Pastrňák v obležení dvou obránců Floridy. | Foto: ČTK/AP/Charles Krupa

Po úvodním přesvědčivém vítězství 3:1 zažili fanoušci v TD Garden nepříjemné vystřízlivění. Boston prohrál utkání NHL poprvé od konce března, v domácí odvetě proti Floridě sice třikrát skóroval, nicméně na výrazně aktivnější Floridu to tentokrát nestačilo. Hosté si odvezli cenný skalp 6:3 a zároveň i srovnání v sérii na 1:1 na zápasy.

Češi v akci. Pastrňák gólem nastartoval Bruins, Nečas se blýskl dvěma nahrávkami

Na úvodní branku se ve druhém duelu na ledě Bruins čekalo až do prostřední dvacetiminutovky, ve které Panteři svému soupeři dvakrát odskočili, ale Boston se v obou případech dokázal vrátit zpět do hry. Na první branku Sama Bennetta odpověděl vyrovnávací trefou při vlastním oslabení Brad Marchand, jemuž asistoval český útočník Tomáš Nosek. Vzápětí šla Florida opět do vedení zásluhou Erica Staala, nicméně o malou chvíli později srovnal na 2:2 Tyler Bertuzzi. U jeho branky si zase připsal asistenci Pavel Zacha.

Florida zlomila Boston ve třetím dějství

Ve třetím dějství se na ledě přiostřilo, góly však dávala pouze aktivnější Florida. Sérii čtyř branek v řadě odstartoval obránce Brandon Montour, který se v závěrečné třetině trefil hned dvakrát, svůj první zásah v play off si připsal rovněž Carter Verhaeghe a suverénní vítězství pak pečetil ránou do prázdné klece Eetu Luostarinen. Boston už se zmohl pouze na kosmetickou úpravu skóre, když na konečných 3:6 z pohledu domácích snížil necelé dvě minuty před koncem Taylor Hall.

Zdroj: Youtube

O nevšední pozornost se v samotném závěru řádné hrací doby postaral rovněž obránce hostů Radko Gudas, jenž byl po rvačce se soupeřem předčasně vykázán do kabiny. Bodově se však na ledě neprosadil, stejně jako kanonýři v barvách Bostonu Davidové Krejčí s Pastrňákem.

„Dnes jsme vůbec nedokázali přepnout a vrátit se zpět k naší hře, ačkoliv se nám to v průběhu sezony povětšinou dařilo. Bohužel ve třetí třetině nám odešlo téměř všechno. Dnešní porážka je však zároveň příležitostí se z toho poučit a vrátit se ještě silnější,“ řekl po utkání kouč Bruins Jim Montgomery.

Nečas slaví, McDavid si zhluboka vydechl

Skvělý vstup do play off naopak prožívá Carolina, která navázala na úvodní výhru 2:1 i v odvetném klání na domácím ledě a v sérii proti New Yorku Islanders vede už 2:0 na zápasy. Druhé vítězství Canes 4:3 v prodloužení vystřelil přesnou trefou hrdina Jesper Fast. Za domácí slavil i český útočník Martin Nečas, který tentokrát vyšel bodově naprázdno.

Večer plný překvapení. Chytil pečetil kanonádu Rangers, obhájce schytal facku

Hokejisté Dallasu zareagovali na úvodní zaváhání před domácími fanoušky naprosto suverénně. Stars i bez zraněného lídra Joea Pavelskiho nadělili v odvetě prvního kola Minnesotě sedmibrankový výprask a srovnali sérii na 1:1 na zápasy. Na triumfu 7:3 se hattrickem a jednou asistencí podílel finský kanonýr Roope Hintz, čtyřmi nahrávkami se blýskl i jeho krajan v zadních řadách Miro Heiskanen.

Za nerozhodného stavu se stěhuje rovněž série mezi Edmontonem a Los Angeles. Favorizovaní Oilers ztratili dobře rozehraný úvodní duel v prodloužení, v následné domácí odvetě ale zabrali a porazili LA 4:2. Třemi kanadskými body zazářil německý špílmachr Leon Draisaitl, jenž se stal ústřední hvězdou druhého utkání série. Svůj první bod v play off zapsal i hvězdný Connor McDavid.