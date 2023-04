Druhý play-off večer v zámořské NHL nabídl další úspěšné vystoupení českého hokejisty. Skvělým výkonem se blýskl útočník Filip Chytil, který gólem a nahrávkou podpořil vítězství Rangers 5:1 na ledě New Jersey, jehož brankoviště střežil další krajan Vítek Vaněček. Velké překvapení se odehrálo v Coloradu, kde domácí favorit a obhájce Stanley Cupu padl se Seattlem 1:3. Toronto s Davidem Kämpfem zase schytalo od Tampy Bay sedmibrankový výprask a Winnipeg vyloupil led Vegas 5:1.

Český útočník Filip Chytil (vpravo) slaví se svými spoluhráči vstřelenou branku | Foto: ČTK/AP/John Minchillo

Ostře sledovaný souboj mezi New Jersey Devils a New Yorkem Rangers odstartovali mnohem lépe hosté, kteří už v úvodních deseti minutách utekli do dvoubrankového trháku. Vaněčka nejprve překonal kanonýr Vladimír Tarasenko a o chvíli později zvyšoval na 2:0 šikovnou tečí v přesilovce Chris Kreider.

Skóre se poté měnilo až na konci prostředního dějství, kdy se již potřetí v utkání radovali Newyorčané. Pod horní tyč se trefil Ryan Lindgren, u jehož přesné rány si připsal druhou asistenci i český zástupce Filip Chytil. Osm minut před závěrečnou sirénou se o pozornost přihlásil opět Kreider, který si svou druhou brankou večera zároveň řekl o ocenění první hvězdy úvodního zápasu.

Chytil pečetil vítězství do odkryté klece

Opaření Devils se prosadili až necelé tři minuty před koncem, na 1:4 z pohledu domácích snížil z trestného střílení mladý šikula Jack Hughes, který tak alespoň připravil o nulu dobře naladěného gólmana Rangers Igora Šesťorkina.

Poslední slovo v utkání číslo jedna měl ovšem Chytil, jenž využil soupeřovy hry bez brankáře a přesnou trefou do odkryté klece zpečetil výhru Newyorčanů na půdě soupeře 5:1.

Zdroj: Youtube

„Hráli jsme dobře na puku a soupeře jsme téměř celý zápas nepustili do žádných větších příležitostí. Tým dnes odvedl velice dobrou práci,“ těšilo po utkání hlavního trenéra hostů Gerarda Gallanta.

Čtyřmi kanadskými body se v prvním duelu série blýskl obránce Rangers Adam Fox, jenž se stal teprve druhým zadákem v historii NHL s více čtyřasistenčními večery v bojích o Stanleyův pohár. Na druhé straně si připsal 18 přesných zásahů brankář Vítek Vaněček, drtivou porážku na úvod prvního kola play off však odvrátit nedokázal. Bez bodu zůstal také útočník Devils Ondřej Palát.

Opařený obhájce titulu z Colorada

Obrovské překvapení se hned na úvod play-off urodilo v Coloradu. Obhájce Stanleyova poháru vůbec nezvládl vstup do série s papírově slabším Seattlem a prohrál na domácím ledě 1:3. O vítězství v klubové premiéře ve vyřazovacích bojích rozhodla branka Alexe Wennberga z úvodu druhé třetiny.

Na straně hostů zazářil někdější brankář Avalanche Philipp Grubauer, jenž pochytal 34 střeleckých pokusů soupeře. Český gólman ve službách Colorada Pavel Francouz zůstal pouze na střídačce.

Kariérní maximum i útok na Stanley Cup. Krajané zažívají za mořem životní sezonu

Ještě smutnější vstup do play off zažili hokejisté Toronta, kteří schytali na domácí půdě sedmibrankový výprask od svého tradičního soupeře z Tampy. Drtivé vítězství Lightning 7:3 režírovali dvougólový střelec Brayden Point a jeho kolegové z útoku Corey Perry s Nikitou Kučerovem, držitelé tří kanadských bodů. Na domácí straně vyšel český útočník David Kämpf bodově naprázdno.

Podařený večer hostujících celků vyšperkoval na ledě favorizovaného Vegas také Winnipeg, jenž porazil Golden Knights vysoko 5:1. Tři body si v prvním duelu série připsal veterán Jets Blake Wheeler, mezi třemi tyčemi zazářil brankář Connor Hellebuyck.