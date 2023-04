Rangers jedou. Chytil asistoval u další jasné výhry, Vaněček pustil pět gólů

ČTK

Hokejisté New York Ranges zvítězili i díky přihrávce Filipa Chytila na ledě New Jersey 5:1 a v úvodním kole play off NHL vedou už 2:0 na zápasy. U jediné branky domácích asistoval Ondřej Palát a Vítek Vaněček inkasoval pětkrát z třiceti střel. Další tři série se vyrovnaly: Toronto rozneslo i s přispěním přihrávky Davida Kämpfa 7:2 Tampu Bay, Colorado zdolalo Seattle 3:2 a Vegas porazili Winnipeg 5:2.

Vítek Vaněček v dresu New Jersey Devils. | Foto: ČTK / AP / Graham Hughes