V San Jose Sharks strávil tolik sezon, že už se pomalu stal součástí žraločího inventáře. Jenže nic netrvá věčně. Hokejový útočník Tomáš Hertl poprvé za svou kariéru v NHL mění dres, bude hrát za obhájce Stanley Cupu Vegas Golden Knights. „Nakonec jsou všichni rádi, že se to povedlo,“ okomentoval český forvard nečekaný trejd.

Tomáš Hertl se v dresu San Jose Sharks raduje ze vstřelení gólu | Foto: ČTK/AP/Darren Yamashita

O tom, že by Tomáš Hertl mohl po jedenácti letech opustit San Jose, se v tichosti jednalo už nějakou dobu. Sám říká, že o této možnosti věděla jen jeho rodina a všechno se definitivně domluvilo až v pátek. Proto to byl pro fanoušky i spoluhráče takový šok.

„Bylo to velmi emotivní. Přece jen jedenáct let na jednom místě je dlouhá doba, ale nakonec jsou všichni rádi, že se to povedlo,“ řekl Hertl v nahrávce pro média. „Fanoušci mě tu měli myslím rádi, já je také, ale bude to nové dobrodružství pro mě i pro rodinu. Těšíme se, že vyzkoušíme něco nového,“ prozradil.

Slzy se draly do očí. Žralokům se bude po Hertlovi stýskat, přejí mu Stanley Cup

Podle smlouvy musel výměnu do jiného klubu schválit sám Hertl, prý ale moc dlouho neváhal. Na jedné misce vah bylo úzké pouto k San Jose včetně osobních vazeb na místo, kde s manželkou založil rodinu a kde se jim narodily dvě děti. Jenže na druhé straně byl sportovní aspekt, a ten převážil.

Tomáš Hertl vstřelil v této sezoně svůj šestý hattrick v NHL:

Zdroj: Youtube

„Zas tak dlouhé váhání to pro mě nebylo,“ prohlásil Hertl. „Z hokejového hlediska to je tak, že tu nějakou dobu nebylo play-off, San Jose prochází přestavbou, zatímco Vegas to loni vyhrálo a teď útočí na další vítězství. To je hlavní důvod, proč jsem tam šel, protože chci vyhrávat,“ objasnil hlavní motivaci k přesunu do Nevady.

Zranění? Chce se vrátit před play-off

Je fakt, že Sharks v posledních letech patřili k nejslabším týmům v NHL. Golden Knights naopak neskrývají ambice obhájit Stanley Cup. „Nikdo vám samozřejmě nezaručí, že vyhrajete pohár, ale jde o to mít alespoň tu šanci o něj bojovat,“ uvědomuje si Hertl.

Třicetiletý útočník je momentálně mimo hru kvůli zranění, a i z toho důvodu zatím s trenéry Vegas detailněji neprobíral, jaká bude jeho role v mužstvu.

„Nejdřív se musím dát do kupy, ještě jsme se o tom nebavili. Můžu hrát na centru i na křídle, udělám všechno pro to, aby se vyhrávalo,“ řekl Hertl. Co se zranění týče, rád by se vrátil na led co nejdřív, ale nechce zbytečně tlačit na pilu. „Doufám, že to stihnu ještě před play-off, ale uvidíme.“

Elvis, hokej a Stanley Cup. Jak se z pouštního doupěte hříchu stalo město sportu

Zranění podle něj představuje výhodu alespoň v tom, že se může v novém působišti trochu rozkoukat a najít vhodné bydlení. „Bude to pořádná výzva a hodně se těším, jsem na to namotivovaný,“ vzkázal Hertl, který až dosud dostal ke Stanley Cupu nejblíž v roce 2016, kdy San Jose ve finále play-off prohrálo s Pittsburghem.