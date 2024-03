Jedenáct sezon, skoro 800 zápasů, přes 500 kanadských bodů a spousta úsměvů a zábavy. Tomáš Hertl za sebou v organizaci San Jose Sharks zanechává vzpomínku, kterou nelze jen tak vyčíslit pomocí statistických ukazatelů. Výjimečnost českého útočníka vystihuje i to, jak se za uplynulou dekádu stal oblíbencem fanoušků a celé místní komunity.

Tomáš Hertl v dresu San Jose Sharks | Foto: ČTK/AP/Larry MacDougal

Když se novináři zeptali kapitána San Jose Shars Logana Coutura, co říká na výměnu Tomáše Hertla do Vegas Golden Knights, netajil se tím, že se mu v očích ocitly slzy. I to svědčí o tom, že třicetiletý rodák z Prahy nebyl pro Žraloky jen jedním hráčem z mnoha.

„Věděl jsem, k čemu se schyluje, i když to Tomáš držel v tajnosti. Moc lidí o tom nevědělo. Ale stejně jsem pořád v šoku,“ prohlásil Couture, který se v této sezoně zranil a za jeho absence právě Hertl vykonával většinu kapitánských povinností.

Překvapení v NHL. Hertl poprvé mění působiště, přesouvá se do Vegas

„Za celou dobu, co hraju hokej, je Tomáš jedním z mých nejlepších kamarádů,“ popsal Couture, co pro něj Hertlův odchod z klubu znamená. „V kabině jsme seděli vedle sebe, na výjezdech jsme spolu chodili na večeře, bydleli jsme blízko sebe. Hráli jsme spolu jedenáct sezon, samozřejmě že mi bude chybět,“ dodal kanadský útočník.

Rodina, přátelé, charita

Sám Hertl, který do NHL naskočil v říjnu 2013 jako hravý teenager, jemuž byl extraligový rybníček už příliš těsný, si za všechna ta léta v Kalifornii vytvořil k San Jose těsný vztah. I pro něj je tak loučení se Žraloky mimořádně emotivní.

„Přišel jsem jako devatenáctiletý kluk, který v Americe nikoho neznal a neuměl slovo anglicky. San Jose pro mě rozpřáhlo náruč a zacházelo se mnou jako s jedním z místních. Je to můj domov. Tady jsem si získal přátele, vybudoval kariéru, oženil se, pořídil si dům a stal se dvojnásobným otcem,“ vyznal se Hertl v prohlášení pro fanoušky.

Právě fanouškovské účty na sociálních sítích často připomínaly, že Sharks nepřicházejí jen o Hertlovy góly, asistence a kličky. Zmiňují četné návštěvy nemocnic, charitativní sbírky a aukce, pomoc potřebným rodinám a další akce, kterými Hertl potvrzoval své pevné zakotvení v místní komunitě.

Touha po hokejovém grálu

Jenže ve světě profesionálního sportu není moc místa pro nostalgii a emotivní poplakávání. Jakkoli je Hertlův odchod (v aktuálním ročníku nasbíral v 48 zápasech 34 bodů) do Las Vegas pro mnohé šokem, na prvním místě je byznys a snaha obou klubů získat z transakce co nejvíc výhod.

„Dostali jsme několik nabídek. Podívali jsme se na délku a výši Hertlova kontraktu a není to pro nás ideální smlouva, i když se navýší platový strop. Takže jsem cítil, že je vhodná doba, aby Tomáš šel, a on to cítil podobně,“ vyjádřil se generální manažer San Jose Mike Grier.

Pastrňák upadl v nemilost. Česká hvězda naštvala fanoušky, ztrácí na popularitě

Hertl je ve druhém roce osmileté smlouvy s průměrným příjmem přes osm milionů dolarů ročně. Trápící se Sharks procházejí procesem budování perspektivního týmu do dalších sezon, a jak ušetřené peníze za Hertla, tak výběry v draftu od Vegas se budou hodit.

„Tomáš trochu stárne a my nejsme v takové fázi přestavby, abychom byli týmem pro play-off,“ řekl Grier. Zmínil důležitou věc – Hertl by (asi jako každý hokejista) rád získal Stanley Cup a to v San Jose není v dohledné době moc reálné. Do play-off se Žraloci dostali naposledy v roce 2019. Ve Vegas bude mít český forvard značnou šanci sáhnout si na hokejový grál.

Tomáš HertlZdroj: ČTK/Michal Doležal

„Říkal jsem Tomášovi, ať myslí i na své štěstí. Ať má šanci vyhrát pohár,“ řekl Couture. „Naše kariéry v NHL jsou strašně krátké. A když se hráč ocitne v situaci, kdy má kontrolu nad tím, kam by chtěl jít, aby mohl vyhrát, zaslouží si to,“ dodal Hertlův dlouholetý parťák.