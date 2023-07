Jonathan Quick (Vegas Golden Knights -> New York Rangers)

Jonathan QuickZdroj: ČTK/AP

Mistr činů. Ještě na začátku března patřil organizaci z Los Angeles, kterou jako brankářská jednička dotáhl ke dvěma titulům v NHL. Na závěr sezony byl ovšem vyměněn do Columbusu, odkud o den později přesídlil do města hříchu. Quick odchytal v dresu Vegas pouhých deset utkání, přesto se stal nedílnou součástí další zlaté party a v sedmatřiceti letech tak získal už třetí zlatý prsten. Nový roční kontrakt v New Yorku mu vynese o 25 tisíc dolarů více i další potenciální bonusy z vítězných zápasů.