Velké výzvy pro muže s maskou

Brankář Petr Mrázek v dresu Toronta.Zdroj: Toronto Maple Leafs

O jejich kvalitách v zámořských organizacích nepochybovali, přesto se s nimi mezi třemi tyčemi příliš nepočítalo. Tedy aspoň v případě Petra Mrázka s Davidem Rittichem. První zmiňovaný prožil v Torontu velice náročnou sezonu plnou vleklých zranění, což mu výrazně překazilo plány s dobytím pozice týmové jedničky. Tlak v ambiciózní organizaci nedělal Mrázkovi příliš dobře a když projevilo zájem Chicago, neváhali s trejdem ani zástupci kanadského vedení.

Do podobné situace se v Nashvillu dostal rovněž David Rittich, toho ovšem do brány nepustil skvěle chytající Juuse Saros. I on potřeboval nový impulz a byl připraven kývnout na jakoukoliv slušnou nabídku. Ta nakonec dorazila z Winnipegu, kam se rodák z Jihlavy stěhuje (zatím) na jednu sezonu. Z Washingtonu k Ďáblům do New Jersey zase míří šestadvacetiletý Vítek Vaněček, kde by si po věčném boji s Iljou Samsonovem v brankovišti Capitals velice rád vybojoval pozici číslo jedna.