„Jsem hrozně rád, že si budu moct zahrát v Praze. Tady jsem vyrůstal a začal hrát profesionální hokej za Slavii. Teď se sem vrátím a budu tady hrát zápasy NHL. Hrozně se na to těším. Bude to neskutečný zážitek,“ vzkázal Hertl prostřednictvím agentury Sport Invest.

Jak jste přijal zprávu o tom, že bude San Jose hrát v Praze?

Když se objevila první zmínka o tom, že bychom měli hrát v Praze, tak jsem tomu moc nevěřil. Když se to pak potvrdilo, měl jsem obrovskou radost. Bude to pro mě hodně speciální.

Vyzvídali už od vás spoluhráči a lidé z klubu něco o Praze?Všichni se tak různě ptali. Pár kluků jsem měl na svatbě, takže Prahu už navštívili. Někteří si tam zahráli na mistrovství světa. Znají to tady a vědí, co mohou čekat. Samozřejmě jim budu muset říct, kam mají zajít, na co se podívat a co nevynechat.

Umíte si představit, jak moc výjimečné pro vás NHL v Praze bude?

Zatím si to nedovedu představit. Budu muset zařizovat i hodně věcí okolo, bude to blázinec. Strašně se na to těším, ale pak se budu těšit, až to budu mít všechno za sebou.

Čekáte, že dostanete od klubu víc vstupenek?

Asi nebudu mít žádnou výhodu. Normálně dostáváme dva lístky, další si musíme zařídit sami. Budu muset sehnat lístky pro rodinu a nejbližší kamarády. Nějak to budu muset udělat. Jsou to důležité zápasy a nechci se stresovat sháněním vstupenek pro všechny, to bych se zbláznil.

Co vůbec říkáte na zápasy NHL v Evropě? Berete to se spoluhráči jako vítané zpestření sezony?

Někteří kluci už hráli ve Švédsku, ale já jsem to ještě nezažil. Kluci to ocenění, plno z nich se jen tak nepodívá do Evropy. Pro ty, kteří hrají doma, to bude velký zážitek. Přelety jsou náročné, do toho změna časového pásma. Ale jinak jsou všichni rádi, že poznají něco nového.

Budete se hecovat s brankářem Predators Davidem Rittichem?

S Ríťou jsme se zrovna nedávno viděli, protože jsme u nich hráli. Jeho situace je trošku jiná, končí mu smlouva a neví, co bude. Bylo by samozřejmě hezké, kdybychom si v Praze mohli proti sobě zahrát.