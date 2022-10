Ve hře o účast na pražském dvojutkání hokejové NHL mezi Žraloky ze San Jose a nashvillskými Predátory bylo původně hned devět ruských hokejistů. Nakonec však do hlavního města přicestovali pouze dva.

Důvod? Těch je v tomto případě několik. A ne, není za tím nekončící snaha bývalého brankáře Dominika Haška, kterého možná účast Rusů na této prestižní akci rozčílila natolik, že s výhružnými dopisy mával i před vstupem do Strakovy akademie.

Rusové v Praze nejsou nebezpečím. Kritik Hašek zuří: Následky ponese i NHL

V tu chvíli bylo celé hokejové republice úplně jedno, že se po libeňském ledě budou brzy prohánět jména jako Erik Karlsson, Roman Josi, Filip Forsberg či české eso Tomáš Hertl. Veškerá pozornost totiž směřovala na chlapce s ruskými pasy.

Za Barabanova se postavilo i české duo

A že jich je v obou týmech požehnaně. Hvězda, bitkař nebo snad nosič vody. To bylo hrdinovi z Nagana úplně jedno. Rozkaz ten zněl jasně: nesmí přijet za žádnou cenu!

Celý případ nakonec doputoval až na stůl českého ministerstva zahraničí, jež urgovalo severoamerickou soutěž s prosbou, aby ruští zástupci zůstali za mořem a cestu do Evropy vynechali.

Ruský útočník Alexandr Barabanov na fotce s českým snajprem Tomášem HertlemZdroj: ČTK / AP / Tony Avelar

Marně. Platná víza dala všem dotyčným jasnou zelenou a oba celky tak mohly naplno počítat i se svými ruskými hráči.

Radovat se mohlo i české žraločí duo Hertl-Šimek, jež se veřejně zastávalo kolegy Alexandra Barabanova. „S válkou nesouhlasím, ale Barbie není její součástí,“ řekl druhý zmiňovaný krajánek.

Ovšem několik různých překážek nakonec pustilo do tuzemské metropole pouhé dva ruské „přeživší“. Někoho vyřadilo zranění, jako třeba právě Barabanova, jiní se zase na poslední chvíli přesunuli do kempu farmářských týmů. Jinými slovy přišli o vzácnou letenku do Evropy.

Na Prahu už se strašně těším, říká Hertl. Štvaly ho hlavně žádosti o vstupenky

V dresu San Jose se tak z Rusů představí pouze útočník Jevgenij Svečnikov, starší bratr úspěšného snajpra Andreje z Caroliny. On sám však zářivou kariéru za mořem zatím nezaznamenal, po pěti letech marného snažení v Detroitu se nedokázal prosadit ani ve Winnipegu, odkud nedávno zamířil v rámci dvoucestné smlouvy právě mezi Žraloky.

Přitom v ruské KHL debutoval již v sedmnácti letech, vedení Detroitu si od něho po draftu slibovalo velké věci. Něco tomu ale chybělo. Bohužel zatím každý rok. Nyní se pokusí o další restart, před pražskými tribunami jej však žádný hladký rozjezd rozhodně nečeká.

Ruský nálet se konat nebude

Ruská stopa nebude příliš na očích ani na druhé straně, ve žlutém dresu se po ledě O2 areny rozjede pouze forvard Jakov Trenin, jenž by se měl objevit ve třetí útočné formaci Predátorů. A také on má za sebou velice turbulentní a neobyčejné léto.

Na rozdíl od svého soupeře Svečnikova si jej ovšem zpestřil tahanicí u arbitráže, kde se předmětem dlouhých jednání stala Treninova nová smlouva. U hokejového soudu navíc skončil jako úplně jediný chráněný volný hráč za mořem. A navíc z něj odcházel v pozici poraženého.

Bohatý zástup krajanů i divácký rekord. NHL bavila české fanoušky i v minulosti

Navzdory tomu, že neobdržel podmínky takříkajíc ušité na míru, by měl v pražském dvojutkání plnit výrazně důležitější roli než jeho krajan v dresu San Jose. I přesto lze s přehledem říct, že ruský nálet se nakonec v Libni konat nebude.

A možná i samotný Dominik Hašek se po dlouhé době konečně přeci jen dobře vyspí.