Philadelphia Flyers – Chicago Blackhawks 4:3 (4. 10. 2019)

Hokejisté Philadelphie včetně Jakuba Voráčka (druhý zprava) slaví vítězství nad Chicagem.Zdroj: ČTK / Deml Ondřej

Nejlepší představení, které zámořská elita předvedla během svých návštěv v Praze. NHL se do Česka vrátila po devíti letech a tentokrát to rozhodně stálo za to. V akci byli hned tři krajánci, ofenzívu Chicaga zdobilo duo Dominik Kubalík-David Kämpf, Letce zase táhl za vítězstvím miláček tribun Jakub Voráček. A byl to právě on, kdo z utkání nakonec odcházel spokojenější. Nikdo z českých zástupců sice nebodoval, domácí organizátoři měli i přesto výjimečný důvod k radosti. Duel ve vyprodané O2 areně totiž sledovalo 17 463 diváků, dodnes rekord na hokejových zápasech v libeňské hale.