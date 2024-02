Hokej si zahrál v Turecku, Litvě, Austrálii, na Islandu nebo v Bulharsku. Nyní ale brněnský rodák Nicholas Lang zatočil svou pestrou kariéru do hodně kontroverzní uličky. V těchto dnech se totiž účastní akce Hry budoucnosti v ruské Kazani, události, která má za cíl spojovat tradiční sporty s esporty. Háček je v tom, že se koná v Rusku za podpory tamější vlády a prezidenta Vladimira Putina, v souvislosti s akcí se hovoří i o vlivu čínské vlády.

Nicholas Lang (druhý zleva) si zahrál mimo jiné i v Litvě za Kaunas. | Foto: Balt Kaunas

Brněnský rodák hokejově vyrostl v Prostějově, v mládežnických kategoriích zamířil ještě do Znojma a Havlíčkova Brodu, než zamířil za oceán, kde nastupoval v nižších soutěžích. V roce 2018 se vrátil do Evropy, nejprve zkoušel štěstí v německém Chemnitzu, odkud se pak vydal do krajské ligy ve Velké Bíteši.

Následně začala jeho pouť exotickými destinacemi, kterou zahájil v Turecku. Postupně hrál třeba v Litvě, na Islandu nebo v Austrálii. Nyní se ukázal na akci v Kazani. Navrch se Lang na svém Instagramu pochlubil úryvkem rozhovoru, který s ním natočila nejsledovanější ruská televize Rossija 1.

Na sociálních sítí už Lang sklízí bouřlivé reakce. „Prachy od krve ti nesmrděj? Gratuluju. Chrr, pfuj," rozčílil se například Ondřej Šimo. Pod příspěvkem se ale najdou i chápající odpovědi. „Za mě dobrý hokej tři na tři. Ať se daří. V komentech jsou ubožáci," napsal Jakub Chnapek.

„Pro hloupé zfanatizované lidi, co nevidí za oponu, a nemá smysl jim něco vysvětlovat. Nemůžu za to, že objevuju a ukazuju Česku světové trendy v hokeji," reagoval na kritiku na Instagramu šestadvacetiletý Lang s argumentem, že akce není podporována vládními organizacemi, což ale podle dostupných informací není pravda.

Například podle serveru Esportsinsider.com je hybatelem akce sám ruský prezident Putin, který události přihrál štědrou dotaci.

Kontroverze provázejí i účinkování jiných českých hokejistů v Rusku. V tamější KHL jich je aktuálně pět. Dmitrij Jaškin, David Sklenička, Lukáš Kloš, Libor Šulák a Rudolf Červený. Všichni mají zákaz reprezentovat Českou republiku na mezinárodních hokejových akcích.