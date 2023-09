Rozhodl se jít s kůží na trh. Obránce Calgary Flames Nikita Zadorov jako první ruský hokejista v NHL veřejně odsoudil válku na Ukrajině. Moskevský rodák po vypuknutí konfliktu navrhl, aby se Rusové působící v zámořské lize společné vymezili proti ruské invazi. Ti se ale nedokázali dohodnout.

Ruský obránce Calgary Flames Nikita Zadorov | Foto: Profimedia

Většina ruských hokejistů v kanadsko-americké NHL ohledně ruské války mlčí. Tohle téma je zkrátka tabu. Nikita Zadorov se ale nebojí promluvit a říct, co si myslí. „Mluvil jsem o tom už dříve a pokračuji v tom i nyní. Doufám, že někdo uslyší moje slova a bude uvažovat jinak,“ pronesl zadák Calgary Flames, který teď jako první Rus otevřeně popsal, jak se ruští hráči k válce staví.

Zadorov v rozhovoru s ruským youtuberem Jurijem Dudem, který má přes 10 milionů odběratelů, prozradil, že poté, co jejich země na začátku roku 2022 napadla Ukrajinu, Brankář Floridy Sergej Bobrovskij založil skupinový chat na síti Telegram, kde ruští hokejisté diskutovali o vydání společného prohlášení. Jenže společnou řeč nenašli.

„Iniciátorem byl Sergej Bobrovskij. Shromáždil všechny a řekl: „Kluci, musíme držet spolu. Situace je teď obtížná a my se musíme rozhodnout, co uděláme.“ Začali jsme nabízet různá řešení. Už si nepamatuju kdo, snad já jsem navrhl, abychom vydali prohlášení všech ruských hráčů,“ prozradil Zadorov. „Nevěděli jsme, jestli nám nezruší víza, protože Kanada byla více proti válce než USA.“

Žádný manifest, ve kterém by se Rusové distancovali od války, ale nevznikl. Hráči se totiž nedokázali dohodnout. „Rozdělili jsme se na dva tábory - propagandistický a zdravý rozum.“

Ovečkin? V životních názorech se neshodneme

Youtubera zajímalo, co si Zadorov myslí o Alexandru Ovečkinovi. Kapitán Washingtonu a největší ruská star je totiž spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina a chlubí se tím na sociálních sítích. Proti válce nikdy nevystoupil.

„Je to jeho názor a mně do toho nic není. Je to jeho volba. Respektuju ho jako jednoho z nejlepších ruských hokejistů, jsme kolegové, ale v politických a životních názorech se neshodneme,“ pokrčil rameny.

Ruský hokejista Nikita Zadorov mluví otevřeně o válce:

Zdroj: Youtube

Osmadvacetiletý Zadorov žije v Severní Americe od svých sedmnácti let. Díky tomu si může dovolit nahlas odsoudit válku, na rozdíl od Rusů působících v KHL. „Jsem si jistý, že v CSKA (moskevský armádní klub, pozn. red.) jsou kluci, kteří válku nepodporují. Nikdy by to ale neřekli. Bohužel lidé musí rezignovat na svou morálku, aby uživili své rodiny,“ řekl otec dvou dcer.

Během válečného konfliktu se Zadorov nepodíval ani jednou do Ruska. Bojí se, aby nedopadl jako Ivan Fedotov, kterého Rusové poslali do armády. Místo NHL si talentovaný brankář musel odkroutit rok u válečného námořnictva.

„Nechci být povolán do armády, sloužit a zmeškat sezonu,“ přiznal. Ale nejen to. „Hlavně kvůli válce. Je to nechutné. Šel bych v Moskvě do restaurace, když se bombardují lidé? To nemůžu udělat.“