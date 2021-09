Medailová bída na velkých turnajích, rozšiřující se mezera mezi Českem a světovou elitou, chaos v mládežnickém hokeji. Nic z toho v uplynulých letech neohrozilo pozici Tomáše Krále, od roku 2008 šéfa hokejového svazu. Může s na první pohled neotřesitelnou pozici mocného bosse otřást dědictví jeho minulosti?

Tomáš Král byl během své vojenské služby koncem 80. let tajným spolupracovníkem kontrarozvědky, spadající pod Státní bezpečnost (StB). Jak uvedl deník Sport, čerstvě vystudovaný právník s krycím jménem „Renáta“ tehdy aktivně donášel na svého nadřízeného a prý i udal řadového vojína.

Samotný Král zareagoval ve středu odpoledne prohlášením, které svaz rozeslal novinářům. Připouští v něm, že byl v souvislosti se svým zařazením na velitelství motostřelecké divize v Plzni v kontaktu s vojenskou kontrarozvědkou, razantně ovšem popřel, že by někoho sledoval a „práskal“ na něj. Naopak on sám prý byl i sledovanou osobou.

Král: Nabídky civilní StB na spolupráci jsem odmítl

„Ve zmíněné době jsem byl v kontaktu s orgány Vojenské kontrarozvědky a v návaznosti na služební zařazení se podílel na prověřování záležitostí, souvisejících s ochranou státního tajemství, prověrkami jeho nositelů a šetření tzv. mimořádných událostí v armádě. Tuto skutečnost neskrývám, je veřejně přístupná a ze stejného důvodu jsem byl evidován jako spolupracovník VKR. O evidenci a obsahu spisů jsem se dozvěděl až s mnohaletým odstupem,“ uvedl Král.

Šéf českého hokeje odmítá tvrzení o konspiračních schůzkách, podílu na instalaci odposlechů apod. Všechno podle něj bylo jinak.

„Osobu, o kterou se jedná a jejíž sledování bylo podle autora článku mým jediným úkolem, jsem o zájmu VKR obratem informoval. Domluvili jsme se, jak budu v komunikaci s VKR postupovat a nikdy jsem neučinil nic, čím bych dohodu porušil a prověřovanou osobu poškodil,“ tvrdí Král. Navíc prý byl sám sledován a odposloucháván.

„Po skončení základní vojenské služby moje kontakty s VKR skončily, s civilní StB jsem nikdy nespolupracoval a nabídky spolupráce, které mi v tomto směru byly učiněny, jsem jednoznačně odmítl. Dokazují to jak spisy, tak termíny archivace svazku,“ dodal Král.

Pokud se informace potvrdí, Král by měl odstoupit

Deník v souvislosti s touto kauzou oslovil extraligové kluby a další hokejové osobnosti, zda by vzhledem k odhaleným skutečnostem měl Král zůstat ve funkci. Z deseti klubů (z patnácti), které zatím reagovaly, jediný připustil možnost rezignace svazového bosse. Všechny ostatní se k věci odmítly vyjádřit.

Zmíněnou výjimkou je Dynamo Pardubice. „V případě, že se zveřejněné informace potvrdí, měl by pan Král odstoupit z funkce. Mělo by se včas předejít poškození renomé českého hokeje. To může v důsledku znamenat například odchod sponzorů a ekonomické oslabení hokeje,“ řekl sportovní ředitel Dušan Salfický.

Oslovené osobnosti upozorňují na nedostatek věrohodných informací o kauze a o celkové složitosti života v komunistickém režimu. S výrazným časovým odstupem lze jen obtížně dokazovat, zda někdo s represivními orgány spolupracoval dobrovolně či z donucení a jestli někoho opravdu poškodil.

Hokej přestal být výkladní skříní našeho sportu

„Zažil jsem tu dobu a nebylo to nic příjemného, když jsem musel předčasně z Kanadského poháru, protože mě spoluhráč udal. Při výjezdech do zahraničí jsme pokaždé měli za zadkem někoho, kdo nás hlídal, s kým se stýkáme a komu telefonujeme. Ale jak moc v tom byl zainteresovaný Tomáš Král, to nevím,“ popsal Rudolf Suchánek, bývalý reprezentační obránce. Ten dodává, že rozhodně „není dobré, že v čele hokeje stojí bývalý spolupracovník StB“.

„Těžko se o tom mluví, hodně mě to překvapilo. Politické situace ale takhle nekomentuji. Pokud jsou lidé podezřelí, tak se z toho vždy dostanou. Chybí proti nim důkazy,“ myslí si Horst Valášek, bývalý úspěšný trenér Vsetína. „S panem Králem jsem nikdy moc nejednal. Každopádně je to advokát. Mám dojem, že tito lidé byli k něčemu nuceni, aby se u toho udrželi,“ dodal Valášek.

Pokud už zaznívá kritika na adresu dlouholetého svazového šéfa, týká se spíš (ne)dosažených sportovních výsledků, než někdejší spolupráce s kontrarozvědkou.

„Český hokej přestal být pod jeho vedením výkladní skříní našeho sportu, propadl se kamsi dolů a přes nesčetná ujišťování o brzkém zlepšení se nic takového neděje. Ve světovém měřítku prohráváme na všech frontách a už proto by měl českých hokej vést člověk, který ho hrál, rozumí mu a dokáže ho pozvednout,“ řekl Milan Tichý, bývalý obránce se zkušenostmi z NHL.