Od roku 2013, kdy Slavia vybojovala extraligový bronz, začal rychlý sešup, který vyvrcholil jedenáctou příčkou v minulé sezoně druhé nejvyšší soutěže. Odliv sponzorů, úbytek fanoušků, zeštíhlování kádru. S prázdnou pokladnou se nedají dělat zázraky. Akcionářská struktura byla dlouho zahalena tajemstvím a hrozící stávku hráčů a krach klubu na podzim roku 2016 musel předchozí vlastník řešit okamžitým prodejem nejlepších (a také nejdražších) deseti hráčů.

Nový boss Stanislav Tichý prožil rušné léto. V jeho těle buší slávistické srdce, a tak byla pomoc Slavii také osobní záležitostí. „Prvními věcmi, které jsem udělal, bylo rozdělení kompetencí v klubu v sekcích provozu, obchodu, marketingu a mládeže. Dále vytvoření pozice sportovního manažera a potvrzení Miloše Říhy ve funkci trenéra A týmu,“ přibližuje průběh letní přestávky.

Novým sportovním manažerem se stal Jiří Veber, který ihned začal se sháněním posil. „Chtěl jsem, aby se jednalo o člověka se vztahem ke Slavii a znalostí místního prostředí, proto padla volba na něj. Vzhledem k tomu, že zároveň pracuje u akademie, má přehled o našich mladých hráčích a bude u procesu jejich zapracování do áčka,“ těší Tichého.

Alfou a omegou úspěšného fungování jakékoliv organizace jsou pochopitelně finance. Těch se v Edenu příliš nedostávalo, což by se nyní mohlo také změnit.

Nejprve konec. Poté nový začátek

Vladimír Pitter rozděloval své aktivity mezi hokejovou Slavii a fotbalové Pardubice. Byl totiž jediným podnikatelem v České republice, který vlastnil profesionální klub v obou nejpopulárnějších sportech. Klubu se v létě zbavil, převzal jej jeho bývalý parťák z vedení a může se začít pracovat na zlepšení.

„Když jsme odkoupili akcie od společnosti vlastněné panem Benýškem, chtěli jsme vytvořit akcionářskou strukturu z více osob. Z toho z různých důvodů sešlo a s panem Pitterem jsme zůstali sami dva,“ vypráví Tichý. „Jelikož jsme často nenacházeli shodu, v lednu tohoto roku jsem skončil v představenstvu a asi měsíc poté jsem podal nabídku na odkup akcií. A domluvili jsme se,“ dodává.

Spojení majitele Tichého, sportovního manažera Vebera a trenéra Říhy začalo fungovat a Eden má jako svou novou adresu hned několik zajímavých posil. Těmi nejzvučnějšími jsou obránce Petr Hořava s útočníkem Petrem Vampolou.

Nic nejde rychle, a tak má nové vedení červenobílého klubu postupné plány. „Rádi bychom chtěli co nejdříve bojovat o první čtyři místa v Chance lize a pak usilovat o postup do extraligy. K tomu ale bude nejprve potřeba vybudovat tým partnerů, abychom mohli postupně navýšit rozpočet na takovou výši, která by nám to umožňovala,“ míní Tichý.

A jeho velké smělé plány? „Moderní stadion a extraliga,“ přeje si. Až prvoligová sezona ukáže, jak je Slavia silná. Ať už na ledě, nebo v kancelářích. Oboje je naprosto nezbytné k tomu, aby v Edenu oprášili zašlou slávu a patřili k ozdobám českého hokeje, jako tomu bylo dříve.

Mistr světa v Edenu: Slavii posílil Vampola

Světový šampion z roku 2010, trojnásobný mistr extraligy se Vsetínem, Plzní a Libercem. Hokejová Slavia do svých řad získala opravdu zvučné jméno. Posílil ji totiž zkušený útočník Petr Vampola, který v minulé sezoně pomohl kladenským Rytířům k postupu do nejvyšší soutěže. „Právě díky úspěchu s Kladnem jsem dostal další chuť do hokeje. Jsem zdravý, cítím se dobře a chtěl bych pokračovat,“ říká sedmatřicetiletý hráč.



Místo v extraligovém kádru už na něj nezbylo, a tak si vybral Eden. „Líbila se mi myšlenka trenéra Říhy. Znám ho a vím, že jedná férově,“ vysvětluje Vampola. „Řekl mi, že má mladý tým a potřebuje pomoc od zkušenějšího hráče, co by klukům poradil a ukázal cestu, jak v hokeji něco dokázat. A to přesně splňuje to, co jsem chtěl,“ dodává.



Hrát v dresu Slavie přinášelo díky nejasné budoucnosti trochu úskalí. S novým majitelem Stanislavem Tichým se ale obraz trochu vylepšil.„Nepřemýšlím o postupu nebo nějakých zázracích. Vím, jaká je situace ve Slavii. Náš cíl bude play-off a pro to uděláme maximum,“ vzkazuje fanouškům.



A představí se jim už dnes. Do Edenu přijede k přípravném zápasu Ústí nad Labem. Hraje se od 17.30.