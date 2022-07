Palát na rozcestí: Po finále mu končí smlouva, hrozí stěhování z Tampy

Avšak uplynulá sezona neproběhla z repertoáru talentovaných našinců za velkou louží tak, jak zřejmě původně měla. Na české naděje byla upnutá obrovská pozornost, každá jejich chybička či sebemenší zaváhání se ihned dostaly pod mikroskop zámořských manažerů.

Hráli pod neskutečným tlakem a na jejich výkonech to bylo patřičně znát. Menší herní vytížení, horší statistiky a tím rovněž mírně pokřivená image z let minulých. Avšak to všechno jsou bohužel atributy, na které se při jednání o nových kontraktech poměrně dost hledí.

Nečas by chtěl zůstat, ale…

A jelikož ani jeden z tria Kubalík, Nečas, Zacha nezahrál nad očekávání dosavadních zaměstnavatelů, čeká mladé krajany osudové léto. Představte si, že zrovna stojíte na rozcestí a nemáte absolutní ponětí o tom, jakým směrem se máte vydat. A vlastně ani nemáte možnost si vybírat, jelikož celou vaši budoucnost řídí vaši nadřízení.

Přesně tak, všichni zmiňovaní hokejisté jsou v současné chvíli volnými hráči s omezením, což znamená, že jejich další kroky budou režírovat manažeři organizací, kde dohrávali letošní ročník. A variant na vybírání příliš není. Buď řez kádrem přežijí, nebo si budou balit kufry.

Třeba u takového Martina Nečase je situace asi jako před hodem mincí. Někteří se přiklání k variantě výměny, jiní se zase snaží nepanikařit a jsou přesvědčení o tom, že třiadvacetiletý útočník si své místo v kabině Hurricanes obhájí. Jasno však bude až v následujících týdnech.

Martin Nečas (vlevo) ujíždí s pukem hráči St. Louis Blues Justinu Faulkovi v zápase NHL.Zdroj: ČTK/AP/Michael Thomas

„Samozřejmě bych velice rád zůstal v Carolině, navzdory nepříliš ideální sezoně jsem tu spokojený a šťastný. O trejd rozhodně žádat nechci, ale když to přijde, tak to zkrátka přijde,“ řekl Nečas v rozhovoru pro NHL.cz.

Sám tak velice dobře pochopil, že udržet se ve společnosti zámořských megahvězd, ne-li mezi nimi vynikat, není rozhodně žádnou procházkou růžovým sadem. Daří se, leží vám u nohou celé město. Paběrkujete? Okamžitě bruslíte na dost tenkém ledě. A nikoho v tu chvíli nezajímá, jestli jste v rodné zemi za hvězdu.

Kubalík a Chicago? Vypadá to na loučení

Bohužel, je to prostě byznys. Nečasovi se tak nyní naskýtají dvě možnosti. Varianta číslo jedna: setrvání v Carolině a tuhý boj o lepší místo v sestavě. Varianta číslo dva: stěhování. Nejpravděpodobněji k nováčkovi do Seattlu, kde o něho má velký zájem manažer Ron Francis, jenž stál u jeho tehdejšího draftu do nejslavnější hokejové ligy světa.

Ani v případě Dominika Kubalíka není zatím vůbec jasno. Kanonýr Chicaga, který v zámoří prožil dvě velice povedené debutové sezony, letos nenaplnil očekávání vedení Blackhawks a zůstal poměrně daleko za svým standardem. 32 kanadských bodů není zklamáním, přesto si od něj za velkou louží slibovali o mnoho více. A nová smlouva na stůl dost možná vůbec nedorazí.

Dominik Kubalík



Jeho střelecká produkce má sestupnou tendenci - 30➡️17➡️15



Dle zpráv insiderů #Blackhawks Dominikovi nenabídnou novou smlouvu a pokusí se ho jako RFA vyměnit.



Bude hodně zajímavé sledovat, kde by nakonec mohl hrát a jakou dostane (bridge) smlouvu. pic.twitter.com/wePJkY0BEu — Jan Eichler (@Sigi_JE) July 1, 2022

Důkazem nepříznivé formy bylo ostatně i několik utkání strávených na tribuně mimo soupisku. „Nesmí moc přemýšlet nad zbytečnostmi. Dolehla na něho velká tíha, přitom na NHL rozhodně má,“ říkal na adresu Kubalíka dnes již bývalý trenér Chicaga Derek King.

Jako nováček nastřílel v červeném dresu 30 branek, i sezona následující byla z jeho pohledu velice slibná. Jenže poté přišly poslední měsíce před vypršením kontraktu a nervozita s plzeňským odchovancem udělala své. Hra pod tlakem vedení a zejména médií mu zkrátka neudělala vůbec dobře.

Zachu láká výhodná roční smlouva

S podobnými potížemi se musel vypořádat i šikula z New Jersey Pavel Zacha, tomu navíc často házela klacky pod nohy vleklá zranění. A jak šel čas, tak i bývalá šestka draftu v klíčových situacích utkání scházela. Časté putování sestavou, někdy mezi hvězdami, jindy zase ne. Pro psychiku mladého hokejisty skutečně kvalitní prověrka.

A tak je i jeho budoucnost se stávající organizací zahalena řadou velkých otazníků. Ve hře je nyní nejen trejd, ale taktéž červencová arbitráž, která by musela obě strany rozsoudit právní cestou. Pokud však generální manažer Fitzgerald nebude příliš dlouho otálet, měla by Zachovi v brzké době dorazit nabídka s ročním kontraktem.

Ta se bude brněnskému odchovanci samozřejmě zamlouvat, protože by to pro něj v létě roku 2023 znamenalo naprosto svobodnou volbu při výběru příštího angažmá. Ale jisté momentálně není vůbec nic. A kdo ví, třeba Devils přehodnotí veškeré plány a vsadí na Zachu i do vzdálenější budoucnosti.

Pavel Zacha se letos v dresu New Jersey střelecky příliš neprosadil.Zdroj: ČTK/AP/Jack Dempsey

V případě Kubalíka je téměř jasno. Ten už v dresu Chicaga zřejmě další starty nepřidá. Zbývající dva krajany čeká možná o trochu příjemnější verdikt, každopádně kolem českých hvězdiček bude v následujících dnech a týdnech ještě hodně veselo.