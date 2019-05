Mám rád pracovité hráče a mužstvo v Kometě takový charakter má. Proto věřím, že budou i výsledky.

Proč jste se rozhodl vzít nabídku Komety?

Zlákal mě Libor Zábranský. Stačí se podívat, co je teď v hokeji Kometa, neznám kouče, který by ji nechtěl trénovat. Beru to jako skvělou možnost, jak se opět dostat do seniorského hokeje, ve kterém jsem nějakou dobu nebyl. Moc se těším. Tím, že v Brně zůstává celý realizační tým, tak se v chodu mužstva příliš nezmění. Něco patrně jo, ale nic zásadního.

Jak jste reagoval, když vás Libor Zábranský oslovil?

Nebudu nic zastírat. Překvapilo mě to. Popravdě ani nevím, jak k tomu Libor dospěl. Jednání byla z obou stran rychlá a korektní.

Máte představu jaku bude fungovat spolupráce na trase majitel – trenér?

Co jsme se domlouvali, tak si za tým v první řadě ručím já. Bude to na mně, ale samozřejmě po konzultaci s kolegy. Proč nevyužít další hlavy k poradě? Jenže zodpovědnost nesu já, takže konečná rozhodnutí budou na mně.

Je obtížné přijít do fungujícího realizačního týmu a převzít roli šéfa?

Když se bavíme, jako šéf se necítím. Jasně. Ponesu zodpovědnost, ale bude to určitě věc dialogu. To co se pohádáme, bude jen naše, tak jak to má být. Na jedné straně je Kamil Pokorný, kterého znám a má toho hodně za sebou, pak Jirka Horáček, jenž má obrovské nadšení. Z mého pohledu naprosto ideální dvojice.

Měl jste možnost si někoho přivést?

Tohle mi bylo nabídnutou. Domluvili jsme se ale tak, že by to pro mužstvo nebylo dobré. Není důvod něco měnit. Duch týmu zůstává.

Budete chtít měnit něco zásadního ve fungování týmu?

Zatím ani nebylo co, protože jsme nezačali trénovat. Každý kouč, který někam přijde, přinese něco svého. To je jasné. Ale Kometa není v situaci, že musí něco zásadně překopávat. Poslední tři sezony byly víc jak úspěšné. Stačí se podívat na výkony první lajny. Měnil by to někdo? Ne. To jsou věci, jaké jsou třeba zachovat a ještě najít jednu dvě lajny, které budou podávat takhle produktivní výkony.

Byla by rána pro tým, kdyby Petr Holík nebo Peter Mueller odešli do KHL?

To se může stát. Nevím jaké mají možnosti. Beru to tak, že oba hráči jsou v Kometě, jsou parádní, a kdyby odešli, byla by to strašná škoda.

Berete angažmá v Kometě jako vrchol kariéry?

Doufám, že ten teprve přijde.

Když jste trénoval Jihlavu nebo Olomouc, tak ty kluby neměly takové ambice. Je to nyní jiné?

Neměly ambice, ale nároky jsou všude stejné. V Jihlavě je to po letech, kdy měli titul, tak náročné publikum a prostředí, že si to neumíte ani představit. Člověk si řekne, že už jsou řadu let v první lize, ale pořád tam žijí pamětníci. Z tohoto pohledu to pro mě byla zatím nejtěžší štace. V Olomouci se vše neustále zlepšovalo, je tam taková euforie, která se nezajedla a váží si, že jsou v extralize.

Jak vidíte Kometu v příštích ročnících?

Za tři roky je dvakrát mistrem. Hlavně obhájila titul, což je vždy těžší, navíc v hlavách českých hráčů, kteří občas poleví. Co si budeme povídat. A Brno naopak vítězný trend udrželo. Letos sice skončilo v semifinále s Libercem, ale ten hrál opravdu dobře. Prohrálo s týmem, který v daný okamžik byl o malinko lepší. Nutno dodat, že i přes to podalo výborný výkon. Jde o mužstvo s vítězným charakterem. To je důležité. Charakter klubu je daný, proto jsou kluci nahoře.

V posledních letech jste působil u mládeže, plánujete zapracovávat do áčka talentované juniory?

Jde to, aby mladí hlavně chtěli. Kluci, kteří si myslím, jak jsou talentovaní, a nic víc pro to neudělají, se do áčka nedostanou. Jeden z bodů je určitě, že chceme mladíky zapracovávat, aby hráli. Jako třeba Karel Plášek, jenž v jeho věku předváděl parádní hokej. Chceme takových hráčů víc.

Už víte, jestli bude pokračovat Leoš Čermák a Martin Erat?

Bavili jsme se o tom. Jejich první slovo bylo, že pokračovat nebudou, ale víte sami, že se prvotní rozhodnutí hráčům může v hlavě rozležet. Chvilku něco neděláte a už vám to chybí. Záleží, jak se budou cítit, jestli to zůstane u toho, co řekli. Určitě to ale není tak, že když něco řekli, že už je nechceme. Jejich konec není stoprocentní. To u jiných hráčů platí. Mám na mysli Béďu Köhlera, Michala Barinku a Zbyňka Michálka.

Mluvil jste s nimi vy osobně?

Ještě ne, jelikož jsem sotva oficiální trenér. Ale vše probírám s Liborem Zábranským, který s nimi hovořil.

Jaká by se měla Kometa prezentovat na ledě podle vašich představ?

Určitě nechci stát na modré a bránit. To se může dělat v určitých fázích zápasu, ale jinak ne. Zase je pravda, že hokej se mnohdy vyhrává kvalitní defenzivou. Jenže zároveň je nesmírně důležitý útok a kreativita hráčů. Kometa má spoustu ofenzivních talentovaných hráčů. Byla by škoda toho nevyužít. Chci hokej plný pohybu a krásných akcí.

Petr Fiala

Narozen: 7. 1. 1960 v Praze

Hráčská kariéra: Poldi SONP Kladno, Dukla Trenčín, EHC Schalke Haie Gelsenkirchen (Německo)

Extraliga: 465 utkání, 100 branek

Reprezentace: Juniorská reprezentace Československa, "B", tým Československa

Největší hráčský úspěch: Mistr Československa 1980 (Kladno)

Trenérská kariéra: HC Schalke Haie Gelsenkirchen (Německo, hrající trenér)

Trenér u "A" týmu Poldi Kladno, HC Berounští Medvědi, HC Dukla Jihlava, HC Olomouc

Největší trenérský úspěch: Postup do extraligy s Duklou Jihlava v roce 2004, postup do extraligy s HC Olomouc v roce 2014