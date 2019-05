Vyjádření sportovního ředitele Filipa Pešána:

„Chtěl bych nové trenérské dvojici popřát hodně štěstí a klidu na práci v nadcházející sezóně. Jsem moc rád, že jsme se s Patrikem i Jirkou domluvili na spolupráci na další rok. Patrik je výborný člověk a také trenér, který už má za sebou zkušenost s rolí hlavního kouče, takže to pro něj není nic nového. Během naší spolupráce v minulé sezóně jsem si ověřil, že je velmi pracovitý a férový chlap, a těším se na jeho další práci u Bílých Tygrů. Logickým krokem v trenérské hierarchii naší organizace je posun Jiřího Kudrny z pozice hlavního trenéra Benátek na post asistenta trenéra u A týmu Bílých Tygrů. Jirka v posledních letech odváděl velký kus práce v našich mládežnických kategoriích a v Benátkách nad Jizerou. Jeho nasazení a entuziasmus jistě ocení i Patrik Augusta. "

Profil Patrika Augusty:

Syn slavného otce zahájil svou úspěšnou hokejovou kariéru v jihlavské Dukle, kde se už jako jednadvacetiletý mladík zařadil mezi nejproduktivnější borce hlavního týmu. Za Jihlavy ovšem odehrál pouhé čtyři sezóny. V té poslední přišla pozvánka do reprezentace, se kterou v roce 1992 získal bronzovou medaili na olympijských hrách a o několik měsíců později vybojoval s československým týmem stejný kov na domácím světovém šampionátu.

Poté se Augusta rozhodl zkusit štěstí v zámoří, kde nejdříve působil v nižší AHL. A nevedlo se mu vůbec špatně, během dvou ročníků si totiž stále držel průměr více jak jednoho bodu na zápas. V sezóně 1993/94 poté přišla jeho premiéra v NHL. Za Toronto Maple Leafs odehrál dvě střetnutí, ale bohužel to byly na dlouhou dobu jeho poslední starty v nejlepší lize světa. Přestože v American Hockey League pravidelně bodoval, do NHL se podíval už jen na další dvě utkání až v 1999, kdy nastoupil za Washington Capitals.

Ze Spojených států se proto přesunul do německé soutěže DEL, kde hájil barvy Krefeldu či Hannoveru. Tady také v roce 2006 ukončil svou hráčskou kariéru. Následně působil dva roky jako skaut týmu Phoenix Coyotes (dnešní Arizona Coyotes), načež se vrátil do Jihlavy, kde zastával funkci asistenta trenéra. Na tomto postu působil až do sezóny 2012/13. Od té doby už jako hlavní kouč vedl mládežnické kategorie Dukly a zároveň se chopil role asistenta u reprezentačních výběrů, přičemž se dvakrát podíval na mistrovství světa U18.

V předminulé sezóně poprvé vedl tým dospělých, když se postavil na lavičku týmu BK Mladá Boleslav. V listopadu byl však odvolán. Před sezónou 2018/2019 se Patrik Augusta rozhodnul kývnout na nabídku Filipa Pešána a stal se jeho asistentem na lavičce Bílých Tygrů. Trenérský tandem nakonec přivedl tým až do extraligového finále.

Profil Jiřího Kudrny

Svou hokejovou kariéru začínal v rodném Písku, kde se přes mládežnické kategorie dostal až do A-týmu, ve kterém debutoval v sezoně 1994-95. Po šesti sezonách na jihu Čech se před sezonou 2000-01 přestěhoval do Podještědí, aby pomohl stále ambicióznějším Bílým Tygrům Liberec k postupu do extraligy. To se v úvodní sezoně ještě nepovedlo, ale na jaře 2002 už mladý forvard s Tygry slavil postup mezi elitu. První a zároveň jedinou extraligovou sezonu tak odehrál v Liberci hned v následujícím ročníku, když ve 48 utkáních posbíral 17 bodů.

Jeho další kariérní kroky směřovaly do Ústí nad Labem, kde strávil čtyři roky. Dvakrát přitom s týmem slavil vítězství ve druhé nejvyšší soutěži, v jeho poslední sezoně ve Slovanu navíc podruhé zažil postup do extraligy. Kudrna dále prožil jednoleté angažmá v Mostě, dva roky odehrál v Benátkách nad Jizerou, než se na závěr hráčské kariéry vrátil do rodného Písku.

Už v ročníku 2012-13 působil v Písku jako hrající asistent trenéra, pak se už ale natrvalo přesunul do Liberce, kde začínal trénovat u těch nejmenších. Před sezonou 2017-18 kývl na nabídku Benátek nad Jizerou, kde byl dva roky jako hlavní kouč prvoligové farmy Bílých Tygrů.