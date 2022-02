Utíkat nechci, řekl Pešán po nezdaru na OH. Svůj osud vložil do rukou jiných

Peking zúčtoval s Pešánem. Český trenér na pranýři, má ale i své zastánce

Pešán dostal další šanci a čekalo se, jak si povede na olympiádě v Pekingu. A zase zklamal. Nejenže s týmem nezískal medaili, ale Češi se do boje o cenný kov ani nedostali. Po bezkrevném výkonu skončili už v předkole play-off na Švýcarech. O fiasku na turnajích Euro Hockey Tour ani nemluvě.

Teď už se Pešán nemůže vykrucovat. I když…

Na dvou židlích

Po takovém propadáku by měl sám usoudit, že národní tým potřebuje nový impulz a skončit. Jenže takovou sebereflexi od Pešána nečekejte.

„Bylo by to takové lakomé, kdybych to rozhodnutí vystřelil pod nějakými emocemi a víc nad tím nepřemýšlel,“ vykládal kouč po příletu z Číny. „S Tomášem Králem (šéfem svazu) a Petrem Nedvědem (generálním manažerem nároďáku) budeme tu situaci probírat.“

Svůj osud se rozhodl vložit do rukou členů výkonného výboru. „Určitě bych nechtěl utíkat. Ale jestli to bude pomáhat věci a názor všech se sjednotí v tom, že bych měl skončit, tak skončím,“ ujistil.

Čtyřiačtyřicetiletý trenér je zároveň i šéftrenérem svazu. Sám uznal, že souběh dvou funkcí není ideální. „Musím si ty věci probrat i doma, protože je to extrémně náročné. Myslím, že do budoucna je to jednoznačně práce pro dva lidi. Nejsem ale schopen teď říct, zda budu setrvávat v obou, jedné, nebo jak to bude. Je třeba zjistit ten pohled lidí okolo mě.“

Vedení Českého hokeje bude řešit možnost odvolání Pešána ve čtvrtek. Hlavním kandidátem na post reprezentačního kouče má být zkušený Miloslav Hořava. „Nevím, co padá za jména a kdo mě má údajně nahradit. Snažil jsem se od toho oprostit, abych měl čistou hlavu na svoje analýzy. Nevím, kam by případně vedení svazu mířilo s výběrem, je to všechno opravdu ještě čerstvé,“ dodal Pešán.