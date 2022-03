Jaké to je oblékat český dres, byť zatím jen v přípravě?

Je to můj první kemp v nároďáku mezi dospělými, takže si vše maximálně užívám, každou minutu.

Kdy jste se o pozvánce na kemp národního týmu dozvěděl?

Minulý týden, kdy jsme po vyřazení z předkola play-off měli pohovory s týmovými trenéry. Ti mi oznámili, že se mám v pondělí hlásit na soustředění národního mužstva.

To už však Škodovka pár dní netrénovala.

Kromě mě dostali pozvánku i další kluci z týmu, Vojta Budík, Lukáš Kaňák, David Kvasnička, Petr Kodýtek a Martin Lang, takže společně jsme pak pokračovali v přípravě na ledě. Volno jsme měli asi jen čtyři dny.

Je pro vás jednodušší, že na kempu máte vedle sebe známé tváře a vůbec je ve výběru hodně nováčků?

To jistě. Ta šance je pro mě odměnou i výzvou. Chci se ukázat v nejlepším světle a odvést maximální výkon, o což se snažím i v klubu.

Extraligová sezona vám vyšla. V základní části jste odchytal 25 zápasů s úspěšností zákroků téměř 92 %.

Když to shrnu, tak pro mě ta sezona byla z nuly na sto. Od Vánoc se mi začalo dařit, začal jsem vyhrávat zápasy a trenéři mi dávali důvěru. Jsem rád, že jsem ji splácel.

Jenže Plzeň i tak v předkole play-off vypadla v pětizápasové bitvě s Mladou Boleslaví. Hodně to mrzí?

Je to škoda. Věděli jsme, že jsme mohli a měli Bolku porazit, ale nedopadlo to. Teď nás to mrzí o to víc, když vyřadili Hradec a jsou v semifinále.

Z brankářů jsou v reprezentaci momentálně ještě vítkovický Aleš Stezka a Štěpán Lukeš z Karlových Varů. Postupně přibudou další a konkurence na gólmanském postu je obrovská, že?

Já si před sebe také nestavím velká očekávání. Jdu den ode dne, od tréninku k tréninku, snažím se odvést maximum a uvidíme. Stát se může všechno (úsměv).

Reprezentační trenér Kari Jalonen vede přípravu v angličtině. Je to problém?

Ani ne. Už předtím v Chomutově jsem měl trenéra brankářů, s nímž jsem mluvil jen anglicky. Nějakou zkušenost mám a nevadí mi to.