Je to příběh, který už v českém sportu jen těžko něco překoná. Triumf hokejistů na olympiádě v Naganu rozvášnil národ. Lidé dopoledne nepracovali, ve školách se děti srocovaly v učebnách s televizí.

Návrat českých hokejistů z olympiády, která se konala v Naganu. | Foto: Archiv

To všechno kvůli „Turnaji století“. Lidé zbožňovali „své“ zlaté hochy, kteří překonali všechny nástrahy a získali nejcennější medaili. „Když jsme přiletěli do Prahy, říkal jsem si, co se tu stalo?“ vyprávěl (jen naoko vážně) kouč Ivan Hlinka.