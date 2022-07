Generální manažeři a skauti napříč celou severoamerickou soutěží ladí před vypuknutím velkého večírku v Montrealu poslední detaily, v jejich skriptech ovšem najdete povětšinou přeškrtnuté ruské vlaječky. Diskriminace? Kdepak. Tady jde o hokejový um, projednou konečně žádné politikaření. Ovšem současné chování Kremlu nedává zámořským velmocím jinou možnost.

Angažovat ruského mladíka do své organizace? Absolutní risk a zahrávání si s ohněm. Vždyť se stačí podívat na to, jak to nyní na východě Evropy vypadá. Některé hvězdy NHL zůstávají pro svůj klid raději za mořem, ti odvážnější, kteří se přeci jen vrátili do rodné země, se nyní klepou strachy, aby se do Ameriky vůbec vrátili. A o případu ruského brankáře Fedotova ani nemluvě. To je absolutní vrchol.

Draftovat Rusy? Zbytečný risk, zní za zámoří

A je tak celkem pochopitelné, že kluby nejprestižnější ligy světa raději vsadí na domácí klenoty nebo vybrané zboží ze zbytku evropského kontinentu. Pro některé šikovné Rusy by to přitom byla obrovská škoda. V elitní dvacítce se letos mají představit hned tři zástupci sborné. Obránce Pavel Minťukov a útočníci Danila Jurov s Glebem Trikozovem.

Jenže dost možná se na většinu z nich (vyjma Minťukova, jenž hrál v USA) při výběru tak trochu zapomene. Zástupci organizací v posledních dnech výrazně otočili mincí a od ruských mladíků dávají symbolicky ruce pryč. Nejsmutnější však na tom všem je, že nebýt současné situace na východě, sáhli by po jejich službách téměř okamžitě. Bez čekání a všemi deseti.

Ruský talent Pavel Minťukov by se měl na letošním draftu umístit někde mezi 10. a 15. místem.Zdroj: Saginaw Spirit

Ruská továrna na mladé talenty patří dlouhodobě mezi ty nejcennější výrobny na celém světě, 52 hokejistů v NHL je toho značným důkazem. Nicméně riskovat fakt, že nadraftujete někoho, kdo vám třeba ani nedorazí? Můžete sice trefit jackpot, avšak volba all-in vás může taky obrat o všechno. A to si holt v dnešním zámořském byznysu nemůžete dovolit.

„Bylo by to hodně riskantní, navíc si nedovedu představit, že bychom na ruském hráči vyplýtvali volbu třeba hned v prvním kole draftu,“ prozradil nedávno jeden ze zámořských generálních manažerů.

Jednoduše řečeno, čeká nás jedna velká ruská ruleta. A to nejen na čtvrtečním draftu v Kanadě, ale také v následujících týdnech. Sledovat nespatřitelnou tahanici o ruské hvězdy NHL mezi zámořím a zástupci Kremlu, bude také skutečně výživným zážitkem. Ovšem do smíchu každému rozhodně nebude.

Budoucnost hvězd NHL v rukou Kremlu

Zatím by tedy nebylo úplně férové křivdit ruské straně. Stále a pořád se tu bavíme jen o spekulacích a nepotvrzených informacích. Ovšem nedávný případ brankáře CSKA Moskva Fedotova jednoznačně vyložil karty na stůl. Rusové se na čistou hru (zřejmě) rozhodně nechystají. A to by znamenalo pro tamější hokejové hvězdičky obrovský problém.

Ten, kdo po sezoně setrval za mořem, udělal možná úplně nejlépe. „Jen taková malá myšlenka…Někteří Rusové by měli raději zůstat v Americe,“ citoval jednoho z agentů ruských hráčů v NHL server The Athletic. A je jasno. Tady něco zatraceně nehraje. A utopická myšlenka o tom, že Kreml nebude svým hokejovým osobnostem bránit v návratu do zámoří, rázem dostává povážlivé šrámy.

Do září prý bude brankář Ivan Fedotov ve výcvikovém středisku u námořnictva, následně podstoupí roční vojenskou službu.



Radši nechci vědět, co tam ten kluk bude muset podstoupit. https://t.co/KFzhEw7wob — Jiří Vítek (@JVitek94) July 4, 2022

Ne nadarmo se šéf Minnesoty Bill Guerin pokoušel přemluvit své ofenzivní štístko Kirilla Kaprizova, aby po sezoně zůstal za mořem nebo odcestoval na dovolenou jinam než do Ruska. Nabízel mu Miami, poté to zkoušel i s Norskem. Marně. Pětadvacetiletá kometa zamířila domů na východ. Stejně jako hvězdy Washingtonu Alexander Ovečkin s Jevgenijem Kuzněcovem. A s nimi i řada dalších krajanů.

S tím ovšem kluby NHL nic nenadělají. Zakázat svým hráčům odcestovat domů za svými rodinami je hloupost. Ve finále je to přeci jejich vlastní rozhodnutí. Ale strach a obavy z toho, co bude dál, jsou zcela na místě. Třeba se nic nestane a hvězdy se v poklidu vrátí. Nebo také za pár týdnů uslyší za velkou louží: „Máte smůlu, naše hráče zpět nedostanete!“

A zrovna takový Kaprizov už nyní lítá v pořádném maléru. Jakmile se dozvěděl o zatčení brankáře Fedotova, rozhodl se podle zahraničních serverů rychle odcestovat zpět do Spojených států. Jenže u útočníka Minnesoty měly být údajně zjištěny podvodné vojenské průkazy, stejně jako nedávno v případě gólmana CSKA, a ruská strana tak ihned žádá o jeho vydání v rodné zemi. Nikdo však netuší, kde se Kaprizov skutečně nachází.

Upon hearing about the arrest of Ivan Fedotov, Kirill Kaprizov reportedly immediately returned to the United States. His name is linked to fraudulent military IDs being sold to players, including Fedotov, and Kaprizov is now wanted in Russia, per Sport-Express. — Andrew Zadarnowski (@AZadarski) July 6, 2022

Už nyní je tak jasné, že případ Fedotova nebude zdaleka jediným. „Myslím si, že všichni máme strach z toho, co se bude dít. Zatím existuje jen řada otázek, ale bohužel strašně málo odpovědí,“ řekl už dříve generální manažer Capitals Brian MacLellan. „Je to jedna velká neznámá,“ zase pronesl Ken Holland, manažer kanadského Edmontonu.

Všechny potenciální trumfy tak nyní leží přímo v moskevském paláci. Sport a ruští sportovci obecně jsou pro vizitku Kremlu velice důležití, rozluštit však myšlenkové pochody válečného zločince je už ze zkušenosti téměř nemožné. „Rozhodne nejspíš to, co bude z pohledu Kremlu výhodnější,“ myslí si docent ruské politiky na londýnské univerzitě College Ben Noble.