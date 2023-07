Vidět všechny hokejové hvězdy pohromadě na jednom místě, jak proti sobě válčí v dresech svých národních týmů? Sen, který se ovšem v posledních letech stal spíše pouhopouhou utopií. Až se téměř každoroční troufalé plány na obnovení prestižního Světového poháru staly pravidelným terčem posměchu nejen v kruzích hokejových fandů. Nyní však přichází s další vizí zámořské asociace, pro něž je návrat turnaje nejlepších z nejlepších prioritou číslo jedna.

Světový pohár v roce 2016. Utkání českého týmu s výběrem Evropy. | Foto: Profimedia

Connorové Bedard s McDavidem a Sydneym Crosbym v jedné formaci, nebo střelecké parády z repertoáru Davida Pastrňáka za přispění geniálních přihrávek Martina Nečase? Ano, na první pohled to nejspíše zní jako hodně modifikovaná verze mezinárodního turnaje v rámci nějaké virtuální hry. V praxi však zřejmě absolutně nereálná.

Většina hokejových fanoušků tomu už nějaký ten pátek rovněž říká „touha v návrat slavného Světového poháru“. Výjimečného setkání těch nejlepších z nejlepších. A to doslova. Jediný turnaj, na kterém mohou reálně změřit své síly všechny velmoci posílené o arzenál ze zámořské NHL. Bez jakýchkoliv zábran. Na koho si ukážete, toho zkrátka můžete mít.

Něco takového (vyjma Kanadského poháru) se v historii zatím událo pouze třikrát. V letech 1996, 2004 a 2016. Léta nezlomitelné dominance Javorových listů, avšak také vzestupu inspirující se evropské školy. Včetně té české, která se před devatenácti lety dostala až před brány velkého finále. Jágr, Hejduk, Eliáš a další. Vcelku solidní generálka před začátkem ostré sezony, nemyslíte?

Nová jednání se slibnějšími závěry

O jejím slavném pokračování už se v hokejových kuloárech mluví poměrně dlouho. Jenže doposud se nepodařilo najít žádný adekvátní termín, který by vyhovoval všem zúčastněným stranám. Pokaždé se totiž našel nějaký problém. Něco, co definitivně zastavilo slibně rozjetá jednání. A fanoušci nejrychlejší hry na světě tak začali pomalu ale jistě ztrácet veškeré naděje.

Po loňské zkušenosti, kdy se očekávaný návrat Světového poháru opět odložil na vedlejší kolej, zcela pochopitelně. Původní myšlenkou totiž bylo uspořádat turnaj v únoru 2024, v rámci něhož se evropská část mohla hrát dokonce v Praze. Český hokej byl ale vzhledem k blížícímu se domácímu šampionátu proti. Stejně jako IIHF v čele s prezidentem Lucem Tardifem.

„Máme svůj šampionát, který si chceme chránit, takže to pro nás byl velký problém. A zároveň by to byl problém i pro všechny evropské kluby a soutěže,“ vysvětloval tehdy důvody odmítnutí francouzský funkcionář.

Jenže před nedávnem se ona věčná diskuse z ničeho nic vrátila. A tentokrát podle všeho s výrazně optimističtějšími závěry. Ty říkají, že se nedočkavý hokejový svět přeci jenom dočká. Pokud půjde všechno podle plánu, tak v průběhu roku 2025.

„Měli jsme pár rozhovorů s ligou. Chtěli jsme se ubezpečit, že pokud uspořádáme Světový pohár, tak to bude souboj těch nejlepších. Na mysli mám pravidelný turnaj, žádná akce jednou za deset let. Zkrátka obnova tradice,“ pronesl výkonný ředitel hráčské asociace NHLPA Martin Walsh.

Největším problémem není termín, ale…

Nová akvizice ve vedení vlivné organizace má naprosto jasno. Světový pohár je snem každého hráče působícího za velkou louží v NHL. To je zkrátka holý fakt. I kvůli tomu se hned po uvedení do funkce setkal s komisařem slavné soutěže Garym Bettmanem, s nímž intenzivně jednal o novém termínu akce.

Závěry? Vesměs velice nadějné. „V hráčské asociaci se před nedávnem změnilo vedení a myslím si, že jsme nyní na dobré cestě. Důležité je, že obě strany vnímají návrat Světového poháru jako prioritu,“ řekl šéf NHL po společných jednáních.

Jedinou námitku má opět Mezinárodní hokejová federace, která tlačí zejména na jiné časové období. „Určitě jsme pro, aby se Světový pohár uspořádal. Ale v jiném termínu, například na začátku sezony NHL. Nechceme konkurovat bojům o Stanley Cup. A podobný respekt bychom si přáli také pro náš světový šampionát,“ podotkl Tardif.

Čert to vem. Společný termín by ve finále rozhodně nebyl tím největším problémem. Hokejový svět momentálně řeší mnohem závažnější trable. Řeč je o ruských hokejistech a jejich případné účasti na tomto turnaji. V současné chvíli naprosto vyloučená věc. „I kvůli tomu bohužel není proveditelné uspořádat Světový pohár,“ zaznělo již v loňském prohlášení zámořských organizací.

A nic na tom nezmění ani fakt, že pořadatelem plánovaného turnaje by nebyla IIHF, nýbrž zámořská NHL, která na ruské hokejisty žádné sankce dosud neuvalila.

„To nehraje žádnou roli. Buď se Světový pohár vrátí v roce 2025 bez Ruska, nebo se vůbec nevrátí, jelikož evropské federace se turnaje nezúčastní, pokud v něm bude Rusko figurovat,“ řekl naprosto přesvědčeně kanadský novinář z TSN Pierre LeBrun.

Co na to NHL společně s NHLPA? Zatím (stále) nic. „Prioritou je domluva na základech turnaje. Pak se musíme vypořádat s problémy, které se případně objeví,“ pronesl Walsh, který bude mít ze své pozice ředitele hráčské asociace rozhodně velké slovo.