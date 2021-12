Denní světlo od devíti do tří, všude mráz a sníh. Teploty tu mnohdy klesají až desítky pod číslo nula. Ale i přesto si reprezentační obránce David Sklenička nemá v Helsinkách vůbec na co stěžovat. Při cestách na ledový východ Ruska už totiž několikrát poznal, co je to opravdová zima a mráz.

„To se snad ani nedá popsat. Třeba v takovém Magnitogorsku, kde bývá klidně až -40 stupňů, jenom vylezete z hotelu a ještě než dorazíte na stadion, tak jste naprosto zmrzlí,“ popisuje chladné výlety rodák z Rakovníka.

Nyní si však v dresu Jokeritu užívá nejlepší evropský hokej široko daleko a na život v mrazivém Finsku nedá dopustit. Po rozporuplném konci v Kanadě našel v KHL konečně svůj klid a svými výkony opět rozsvicuje výstražné světlo zámořských agentů. A zdaleka ne jenom těch.

Prosinec v Helsinkách, pro českého občana dost možná nepředstavitelné podmínky. Už jste si na místní zimu zvykl?

Jelikož se letos jedná už o třetí zimu, co jsem tady v Helsinkách, tak jsem si určitým způsobem zvykl. Musím však říct, že ty předchozí dvě byly hodně odlišné. Jeden rok tu nebyl téměř žádný sníh, ani nemrzlo, ale loni si pamatuji, že teploty šly naopak až k -20, všude bylo mraky sněhu, dokonce zamrzlo i moře. Uvidíme, co přijde letos, ale věřím, že zase napadne.



Jste milovníkem chladného počasí, nebo raději zůstáváte v teple a pohodlí domova?

Jak kdy. Určitě mám rád chvíle, kdy vyrazíme s přítelkyní a se psem tady v Helsinkách na procházku, právě třeba když zamrzne to moře. To si náš mazlíček nesmírně užívá (smích). Ale samozřejmě teplo domova je teplo domova. Takže asi řeknu to i to.



Přeci jen je ale ve Finsku malinko tepleji než na některých výjezdech po chladném Rusku, že?

Tak to jednoznačně. Třeba když hrajeme v Magnitogorsku, zejména pak v zimním období, tak tam bývá klidně až -40, což je zkrátka příšerné. Sotva urazíte cestu z hotelu na zimák a už jste zmrzlí jak kostka ledu. Tohle opravdu není nic pro mě.

Dostal jsem šanci se ukázat

Jak si jinak zatím užíváte angažmá v Jokeritu?

Užívám, moc. Po té nepovedené štaci za mořem, ke které se asi spolu stejně dostaneme, jsem tuto nabídku z Finska bral jako takový restart hokejové kariéry. Dostal jsem v Jokeritu šanci se zase ukázat a já doufám, že jsem zdejší očekávání naplnil.

David Sklenička rozdává v KHL hity jako na běžícím páse.Zdroj: Jokerit

Doléhá na vás nějakým způsobem to věčné cestování, nebo jste ze zámoří už ostřílený mazák?

Musím říct, že jelikož jsem za mořem hrál pouze farmářskou ligu, tak to cestování bylo mnohem horší. Na většinu zápasů jsme jezdili autobusem, cesta letadlem bývala spíše výjimkou. A navíc snad nebyl ani výjezd, který bychom zvládli pod šest hodin, takže člověk si užil více než dost. Tady mi to cestování vůbec nevadí, prakticky kromě občasných letů až na východ létáme všechno kolem Moskvy, což z Helsinek zabere maximálně dvě hodinky.



Přítelkyni jste nechal doma, nebo se s vámi vydala na finské dobrodružství?

Přítelkyně je více méně celou dobu se mnou tady. Navíc tato lokalita je výhodná v tom, že když je potřeba odletět na chvíli domů, navštívit rodinu, tak je to letadlem dvě hodiny a je možnost se kdykoliv vrátit hned zpět. Ale ano, do finského dobrodružství šla samozřejmě se mnou.

Plánujete na Vánoce rychlou otočku za rodinou, nebo to náročný program KHL nedovolí?

Obě předchozí Vánoce se to naštěstí povedlo, i když loni s menšími komplikacemi. Zatím jsem povánoční zápasový plán úplně pečlivě nestudoval, ale věřím, že to v poklidu vyjde i letos.

Copak, Finové chtěli, abyste si kapra snědl hezky v Helsinkách?

Ne, to ne, to by si zase nedovolili (smích). Problém byl v tom, že jak loni kolem Vánoc řádil koronavirus, tak se celkem pravidelně rušily lety. No a jeden z nich se týkal i mě, takže jsem na první zápas dorazil až skoro na týmový sraz a šel tak rovnou do zápasu.

Finština? Jen sprostá slova

Co fanoušci v Helsinkách, je tu KHL a hokej obecně žádaným zbožím mezi lidmi?

Musím říct, že co jsem slyšel od kluků, tak místní hokejoví fanoušci tehdy hodně nadávali na to, že se Jokerit přesouvá do KHL. Časem si to však sedlo a před vypuknutím pandemie na nás pravidelně chodilo kolem deseti tisíc diváků. Nyní je to malinko složitější, ale i tak je tu neustále o prestiž postaráno. Třeba když přijede takový Petrohrad, tak je to vždy pořádně vyhrocené.

David Sklenicka ?? wins this crazy game for @jokerithc! pic.twitter.com/b01swZ7qgH — KHL (@khl_eng) October 15, 2021

Nějaké základy finštiny už jste pochytal?

No, abych byl upřímný, tak ani ne. Teda jenom sprostá slova, ta se člověk naučí hned (smích). Ale jinak když se třeba kluci baví v kabině, tak jim nerozumím vůbec nic. Kdybych do toho vložil nějaké úsilí, tak možná něco časem, ale finština je sama o sobě extrémně těžký jazyk.



Do nedávna působil v Jokeritu i krajan Jakub Krejčík. Trávili jste tu společně volný čas?

Když byl prostor, tak ano. Sem tam jsme spolu zašli na jídlo, někdy jsme s přítelkyněmi zahráli deskové hry u nich doma. Bylo to určitě fajn tu mít krajana, člověku to v lecčem pomůže. Ale kdo ví, třeba se tu časem někdo zase ukáže.



Už jste to sám nakousl. Bral jste tehdy nabídku ze severu po těch dvou neúspěšných pokusech o NHL jako takovou příjemnou náplast?

Dá se to tak říct, ano. Co k tomu angažmá za mořem vlastně říct. No, první ročník jsem na farmě odehrál celý, takže jsem do přípravy na další sezonu šel s tím, že se třeba posunu o něco dále a přiblížím se prvnímu týmu. Jenže nastal úplný opak, klub angažoval spoustu dalších obránců a já tu takřka zapadl do průměru. Útěk do Evropy tak pro mě byl opravdovým vysvobozením a zároveň novou energií do hokeje.

Z olympiády bych byl nadšený, ale neupínám se k ní

A byl Jokerit jasnou volbou číslo jedna?

A představte si, že ne. Nejprve mi dorazila nabídka z finského Tampere, hrajícího tamější extraligu. Poté ale přišlo laso z Jokeritu, což dodnes upřímně vůbec nechápu. Kdo by si dobrovolně vyžádal mladého kluka, který se plácal někde za mořem a vlastně ani moc nehrál. Ale říkal jsem si, proč to vlastně nezkusit. A vidíte, dnes to hodnotím jako nejlepší rozhodnutí.



Pořád myslíte na Montreal a premiéru mezi hokejovou smetánkou?

Na Montreal už nemyslím. Teď jsem jenom zaregistroval, že se tam nějak měnilo vedení, ale to je tak nějak všechno. Beru to tak, že se stalo, co se asi stát mělo a nyní se plně soustředím na to, co je teď. Nemá cenu se v tom nějak piplat, člověk už to více nezmění.

Co podle vás tehdy chybělo ke splnění dětského snu?

Kdybych to měl říct jednoduše, tak chybělo asi úplně všechno. Do zámoří jsem odcházel dle mého názoru nepřipravený, tak nějak se mi vůbec nepovedlo splnit to, co jsem od sebe čekal. Na ledě jsem zkrátka nepředváděl takové výkony, abych si šanci v NHL zasloužil. S odstupem času to člověka mrzí, ale jak říkám si, že všechno zlé může být i k něčemu dobré.



Všechno si ale můžete vynahradit už brzy. Co byste řekl nominaci na blížící se olympiádu?

Řeknu to asi takhle: pokud by se zveřejnila nominace na ZOH i s mým jménem v seznamu, tak bych byl jednoznačně nadšený. Na druhou stranu se musím přiznat, že se k tomu nijak extra neupínám. Všichni dobře víme, že se na turnaji představí zejména kluci ze zámoří, takže těch míst pro kluky z Evropy nebude moc. Kdyby to nevyšlo, tak se z toho rozhodně nesložím.

Vzhledem k nepříliš růžové situaci s českými obránci v zámoří to vypadá více než reálně. V Montrealu by rychle zbystřili, nemyslíte

Je pravdou, že o klucích, co hrají v zámoří, přehled mám, pravidelně to sleduji a koukám se, jak se jim zrovna daří. Není jich asi tolik, aby se z toho poskládala kompletní obrana, ale zase se někteří mohou do té doby probojovat z farmářských týmů do NHL a tím si hlasitě říct také o místo na olympiádě. Je to stále otevřené, takže bych tomu nechal volný průběh.

Byl jsem v šoku, co florbalisté dokážou s hokejkou a míčkem

Zaregistroval jste, že se nyní v Helsinkách odehraje světový šampionát ve florbale?

Ano, zaregistroval. U nás v Hartwall Aréně máme už delší dobu transparent o tom, že se tu mistrovství koná. Já si teda původně myslel, že se na tomto zimáku odehraje celý turnaj, a ne jenom závěrečné boje o medaile. Ale jinak samozřejmě sleduji český tým, pravidelně se snažím zaregistrovat naše výsledky. A kdyby se naskytla šance, tak bych se i rád stavil přímo na zápas.

Jaký je váš vztah k florbalu? Měl jste příležitost si jej někdy vyzkoušet?

S florbalem jsem se setkal pouze na základní škole, když jsem to jako malý kluk občas hrával. Jinak mi ale florbal přijde velice podobný hokeji, akorát tam místo bruslení běháte. Když jsem měl možnost tento sport sledovat, tak jsem byl úplně v šoku z toho, co někteří šikovní kluci dokážou s hokejkou a míčkem. To je pro nás hokejisty mnohdy až nepochopitelné.



V Helsinkách je to po hokeji možná druhý nejsledovanější sport, nemyslíte?

Přiznám se, že až takový znalec zase nejsem (smích). Místní ligu jsem vůbec nezaregistroval, nemám žádné tušení, kde se tu florbal normálně hraje. Já bydlím kousek od Olympijského stadionu, takže jsem párkrát zaznamenal nějaké fotbalové zápasy, ale florbal zatím ještě ne.