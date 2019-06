Hokejové Karlovy Vary zbrojí na nadcházející ročník Tipsport extraligy a v seznamu posil nyní představují opravdu zvučné jméno. Mužstvo Martina Pešouta vyztuží velezkušený zadák Dominik Graňák.

Ilustrační foto | Foto: Jan Čech

Slovenský reprezentant působil v minulé sezoně v dresu Hradce Králové a na západě Čech podepsal dvouletou smlouvu. Hlavní trenér Martin Pešout se již nechal slyšet, že by do týmu rád přivedl zkušeného beka. A to se s Graňákovým příchodem vyplnilo.