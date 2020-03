Klub z Edenu většina odborníků tipovala na konečné umístění kolem jedenácté příčky, což by zopakovalo výsledek z předchozí sezony, která byla nejhorší po sestupu Slavie z extraligového společenství.

LEPŠÍ NEŽ O ROK DŘÍVE, UVĚDOMUJE SI KAPITÁN

A resumé? Povedlo se. Postup do elitní osmičky a celkové sedmé místo po nadstavbové části bylo dobrým výsledkem. A kdyby se závěr ročníku nenesl v duchu černé série deseti porážek v řadě, mohlo to být i o tři příčky lepší.



„Předvedli jsme stoprocentně lepší výkon než v minulé sezoně,“ těší kapitána týmu a nejzkušenějšího hráče Jana Nováka. „Překvapili jsme sami sebe, odehráli jsme to se ctí. Mladí kluci už byli o rok zkušenější a šlo to poznat. Máme mladý a perspektivní tým, kluci porostou. Se sezonou jsme všichni spokojení,“ pochvaluje si.

Dobrého výsledku dosáhlo také vedení klubu. Majitel Stanislav Tichý klub přinesl do klubové ekonomiky řád, začal pracovat na oddlužení a stabilizaci a v průběhu sezony po delší době velké logo Slavie na dresu nahradilo logo sponzora. „Pocity mám dobré. A to jak z práce kolegů uvnitř klubu, tak z umístění A-týmu v tabulce. Z toho tedy plyne, že i z rozhodnutí se do toho pustit a klub odkoupit,“ přiznává nový klubový boss.



Jeho cíle jsou postupné, ale všichni fanoušci samozřejmě žijí snem, že se jejich milovaný klub opět vrátí mezi tuzemskou hokejovou elitu. „Vše záleží na množství partnerů, které se nám podaří získat,“ přiznává jasný fakt, že s naditou kasou jde o nereálný cíl.



Skvělou sezonu za sebou má jednadvacetiletý útočník Tomáš Šmerha. Ten třetinu loňské sezony strávil v dresu třetiligové Kobry, ale jakmile nastoupil za slávistické áčko, ukazoval, že v něm dříme talent. A ten naplno probudil. S 30 góly a 31 asistencemi byl bezkonkurenčně nejproduktivnějším hráčem týmu a v celkové ligové statistice mu patřila třetí příčka.

„Mám jen pozitivní dojmy. V kabině se sešla nejlepší parta, co jsem zatím zažil. Všichni tipovali, že budeme hrát dole a my přitom po první části skončili na páté příčce a po nadstavbě na sedmé,“ říká produktivní útočník, kterého si na zkoušku zapůjčilo i extraligové Kladno.



„Bez dobrého týmu bych nic nedokázal. Všechno se tak nějak pěkně sešlo a sedlo si. Hlavně jsme měli skvělou partu, a proto se nám dařilo týmově i individuálně,“ hledá příčiny svých individuálních úspěchů.



Zejména v novém kalendářním roce Slavia zaujala dvěma sériemi. Nejprve osm zápasů v řadě vyhrála, pak desetkrát v řadě odcházela poražena.

„Hodně se o tom mluvilo v médiích. Kdybychom dva zápasy vyhráli, dva prohráli, pak zase takhle a na konci měli stejný počet bodů, tak by to nikdo neřešil,“ směje se kapitán Novák. „Sérii deseti porážek ale ve své kariéře jen tak nepamatuji. Bylo to hodně deprimující. Snažili jsme se, do všeho šli naplno, ale výsledkově nám nic nevycházelo,“ přiznává.

Trenér Říha odchází, Vampola se rozhodne

Bezprostředně poté, co skončila sezona, ukončil své působení na střídačce Slavie hlavní trenér Miloš Říha mladší. V zákulisí se mluví o jeho přesunu do Kladna, Slavia zatím hledá náhradu.



A jestli zůstane největší opora týmu, dvojnásobný mistr světa Petr Vampola, se rozhodne také až během dlouhé přestávky. „Budeme se s ním o všem bavit,“ říká majitel klubu.

Druhou polovinu sezony odehrál Vampola v Kladně, s nímž sestoupil z extraligy, a kde si jeho služeb velmi cenili. Ve Slavii ovšem hraje jeho syn, což je pro něj, dle jeho slov, klíčové.



Teď ale všichni hráči mají volno a čas na přemýšlení. Dovolená v zahraničí totiž nepřipadá v úvahu. „Alespoň doma něco uklidím. Nedá se nic dělat, člověk musí být zodpovědný a nedělat hlouposti,“ uvědomuje si kapitán Jan Novák.



Bude příští sezona opět o něco lepší než ta předchozí? Uvidí se. Teď všichni užívají nuceného klidu.