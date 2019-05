V aule Střediska nechyběly žáci ZŠ Bohumínská, ZŠ Bulharská, 1th International School of Ostrava, The Ostrava International School a ZŠ Ludgeřovice, kteří se ptali zejména na kariéru dvojnásobného vítěze Stanley Cupu, hrdiny zlatého olympijského úspěchu z Nagana, mistra extraligy a držitele řady individuálních trofejí v kanadsko-americké NHL.

„Proč vás bavilo chytat“, „kdo vás učil techniku chytání a válení se na ledě“, „jak často jste musel trénovat“ nebo „prý jste hodil v Naganu někomu hokejku do obličeje“. Na tyto i mnohé další více než hodinu Hašek s úsměvem odpovídal, a přítomné omladině i trochu poodkryl zákulisí nejlepší ligy světa či národního týmu.

„Bylo to příjemné, protože tady se na besedu moc často nedostanu. Jsem rád, že to vyšlo, zájem ze strany dětí byl cítit, a to mě potěšilo,“ řekl Deníku mimo jiné "Dominátor", jak se Haškovi přezdívá.