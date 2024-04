/FOTOGALERIE/ Finalisté play off hokejové extraligy stojí po čtyřech zápasech na stejných značkách, jako na začátku. Po tom, co si Třinec s Pardubicemi rozdělili po jednom utkání na východě Čech, opakovala se stejná věc i ve Slezsku, kde Oceláři po sobotní výhře 4:3 o 24 hodin později podlehli Dynamu 2:6. Ani vysoká výhra však neobměkčila hostujícího trenéra Marka Zadinu, jemuž se nelíbila změna posuzování důrazné hry na brankovišti, a při svém hodnocení se opřel do televizního experta Milana Antoše.

Atmosféra čtvrtého finále Třinec - Pardubice. | Video: David Hekele

Nejprve jednou větou zhodnotil zápas, pak se nadechl, zapřemýšlel a pustil se do České televize, vyjádřil nelibost nad vlivem "expertů" i médií a označil ji za mediální masáž. Tvrdil, že lidé chtějí emoce. Později vystoupil znovu a opravil se, aby upřesnil, že šlo o podcast webu sport.cz, nikoli veřejnoprávní televizi, kde však Antoš rovněž působí. A byl i konkrétnější, než původně.

„Nejhorší je, že ovlivňují spoustu lidí na podcastech, na sociálních sítích, pak tomu lidi podlehnou, stejně tak i funkcionáři, komise. Myslím si, že to do hokejového prostředí nepatří,“ prohlásil. „Mají velký prostor pro to, aby se vyjadřovali, s čímž já nesouhlasím. S jejich názory. Pak je těžké proti tomu bojovat,“ pokračoval.

Co se mu nelíbilo? Antoš byl po druhém finále podcastu ‚Zaostřeno na play off‘ kritický k tvrdé hře Pardubic v předbrankovém prostoru a že provokují gólmana Třince Ondřeje Kacetla. „Musejí říct, že takhle tedy ne. Rozhodčí za takové věci musejí vylučovat. A ne že se postaví a nechají to na obráncích, ať brání vlastního gólmana, který se snaží před atakem schovat odjezdem do rohu hřiště,“ řekl Milan Antoš.

„Antoš, který hrál celý život v brankovišti, a teď tady říká takové věci. Teď se strhne válka, ale dělá v uvozovkách experta, pro mě expert není. Fanoušků si hrozně vážím, ale neznají hokejové prostředí, oni jim říkají nějaké názory. Já s nimi nesouhlasím. Špiní Pardubice, špiní organizaci, špiní naše hráče. Odmítám jeho názory, pro mě to není expert. Nejen Antoš,“ oznámil Zadina.

Aktivní a důrazná hra před brankáři podle Zadiny k hokeji ve vyřazovací části patří. "Teď jsou nastavené meze, které play off vůbec neodpovídají. Podívejte se na NHL, jak ti hráči po sobě jdou, jak hrají v brankovišti, kde hrají play off hokej. Skončí série a chovají se k sobě korektně, to mě hrozně baví a mám to rád," ozřejmil svůj pohled Zadina.

Zdroj: David Hekele

Podle Zadiny vytváří Antoš tlak na rozhodčí. Naznačil, že se to mohlo projevit ve chvíli, kdy Lukáš Radil poplácal Kacetla po betonech, po čemž se gólman Třince zkácel na zem a útočník Pardubic putoval na trestnou lavici. „Nemůžeme se poddávat lidem, kteří mluví do etéru, když hrál hokej na brankovišti. Nic jiného. A pak budou komentovat tyhle věci, které rozloží celé finále, jeho atmosféru a náboj. Za mě je to neskutečné,“ nechápal Zadina.

„Poprosil bych ty lidi, kteří to poslouchají a čtou, aby si udělali svůj názor. Aby nepodléhali médiím, těm lidem, kteří jsou zhrzení, nefandí Pardubicím a jdou proti Pardubicím. Nicméně Třinec hraje korektně, proti němu nic nemám, ale pojďme hrát férově,“ apeloval vzápětí.

Komise klubům v pátek v 9 hodin poslala e-mail s tím, jak se mají chovat na brankovišti, a jak budou zákroky hráčů trestat. Třinecký kouč Zdeněk Moták se jeho obsahem moc neztotožňoval. „Viděl jsem ještě hromadu jiných věcí, kterou jsme v klubu konzultovali. Musíme se k tomu a ke všem těm otázkám postavit čelem," pronesl kouč.

„Já se chovám furt stejně, nechodím do gólmanů a nedělám tady ty hovadiny. Trenéři říkali, že mají daný metr od disciplinárky a ty krosčeky a další zákroky, které dělali Pardubičtí ve druhém zápase, se budou trestat dál. Pro nás se nic nemění,“ nastínil útočník Třince David Cienciala.