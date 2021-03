Rozhodující bod přinesl Slezanům především skvělý start druhé třetiny, kdy za vyrovnaného stavu 1:1 se prosadili Matěj Stránský s Patrikem Hrehorčákem. Na trhák hostů už Brňané nebyli schopni ve zbytku klání zareagovat.

Oceláři však začali skvěle celý duel, už ve 2. minutě mohli skórovat, když ve velké šanci po přečíslení byl Hrňa, ale trefil jen břevno. Hra se pak na gólové možnosti zklidnila, vše ukončil v čase 12:33 Klepiš, který prostřelil Kacetla.

Vedení ale nevydrželo domácím dlouho, přesněji jen tři a půl minuty, než puk do Vejmelkovy svatyně došťouchl Rodewald. Slezané soupeře zlomili v úvodu druhé třetiny, kdy nejprve z dorážky předčasně ukončil přesilovou hru Stránský, o chvíli později pak třetí branku přidal Hrehorčák.

Kometa se pak snažila snížit a zdramatizovat zápas i celou sérii, ale ve druhé třetině měla jedinou vážnější příležitost z hole Muellera, Kacetl si ale poradil. Místo toho v závěrečné části přišel poslední úder Ocelářů, znovu skóroval Hrehorčák.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Horáček (Brno): "Bohužel se nám nepodařilo vyhrát tento zápas a prohráli jsme celou sérii 0:4, máme po sezoně a hodnocení je těžké. V každém zápase série jsme tahali za kratší konec, nezbývá než pogratulovat soupeři a popřát mu hodně štěstí v dalších bojích. Alfou i omegou celé série byly góly, my jsme jich dali málo a proto jsme neměli šanci. Dokázali jsme zvrátit sérii s Vítkovicemi v předkole, ale Třinec byl momentálně nad naše síly."

Václav Varaďa (Třinec): "V duchu jsme si přáli tuhle sérii takhle zvládnout, musím týmu pogratulovat, je to vzpruha do další práce. I přes obdrženou branku v úvodu na nás byla vidět chuť sérii dnes ukončit. Hráči bojovali, blokovali střely, neustále pracovali, byli prostě dobře nastaveni na dnešní utkání. V celé sérii jsme se dobře pohybovali, hráli jsme velmi dobře v útočném pásmu. Jsme rádi za postup, vážíme si toho a těšíme se na semifinálovou sérii, ať už to bude proti komukoliv."

Kometa Brno – Oceláři Třinec 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Klepiš (V. Němec, Gulaši) - 16. Rodewald (Michael Špaček, Gernát), 22. M. Stránský (M. Kovařčík, Martin Růžička), 26. Hrehorčák (Rodewald, Dravecký), 51. Hrehorčák (Dravecký). Rozhodčí: Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:4, navíc Barinka 10 min. a do konce utkání, Kučeřík (oba Brno) do konce utkání. Využití: 0:1. Bez diváků. Konečný stav série: 0:4.

Kometa Brno: Vejmelka – F. Král, Bartejs, Kučeřík, Zámorský, Gulaši, Svozil, Barinka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml., Klepiš, V. Němec – Valský, Rákos, Schneider – Bondra, Střondala, Šoustal. Trenéři: Zábranský, Horáček, Pokorný, Zachrla a Kováčik.

Oceláři Třinec: Kacetl – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Jaroměřský, Freibergs, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Kurovský, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký – O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a Zadina.