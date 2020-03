Oceláři se rozhodli na akutní nedostatek roušek a respirátorů v České republice reagovat po svém. Manželky hráčů je šijí samy.

Zhotovení jednoduché ochranné roušky není složité. Na internetu existuje celá řada návodů.

„Není to opravdu nic komplikovaného, proto nás spontánně napadlo, že bychom chtěli být v této nelehké situaci prospěšní,“ vysvětluje Eva Adamská, manželka kapitána Ocelářů Martina Adamského.

„Byla to moje první zkušenost v životě s výrobou roušky a zhotovení jednoho kusu zabere zhruba dvacet minut. Stačí látka, nůžky, šicí stroj anebo jehla s nití, gumičky či stužky včetně žehličky a je to. Zvládne to opravdu každý,“ dodává Adamská, které s výrobou pomáhala například také manželka sportovního ředitele Ocelářů Lada Peterková a další pracovnice klubu.

Jednoduchá, podomácku vyrobená rouška je podle dostupných informací ze strany autorit schopna zamezit další expanzi tohoto viru, který se šíří zejména kapénkovým přenosem. „Lidé, nepodceňujte tuto situaci. Chraňte sebe i své blízké a dbejte také na hygienu rukou. Jde o vážný, celosvětový problém, kdy hlavně osobní přístup každého z nás rozhodne o tom, jak celou situaci zvládneme. V takovém případě nošení roušky není žádnou hanbou,“ apeluje někdejší kapitán slovenské reprezentace a hokejista Třince Vladimír Dravecký, který sám nosí roušku vyrobenou svou manželkou.

I když jde pouze o základní ochranu před koronavirem, zájem o roušky je mezi lidmi obrovský. Už během zveřejňování procesu výroby na sociálních sítích klubu přicházely dotazy z řad fanoušků, zda se budou roušky prodávat, jaká bude jejich cena apod. To představitele klubu podnítilo k veřejné výzvě.

„V době vyhlášení nouzového stavu a zákazu volného pohybu včetně shlukování lidí nejsme schopni slíbit, že vyrobíme několik tisíců kusů roušek, to je za současných podmínek nereálné. Proto bychom chtěli všechny naše fanoušky, lidi z Třince a okolí, kteří chtějí pomoci, vybídnout, aby se k nám připojili a začali také vyrábět roušky doma. A ty, které pak neuplatní pro svou vlastní potřebu, aby nám donesli do sběrného místa, které jsme k tomu vytvořili,“ vysvětluje výkonný ředitel Ocelářů Marek Chmiel.

Sběrné místo se nachází přímo v prostorách hlavního vstupu do Werk Areny a je viditelně označeno. K dispozici bude 24 hodin denně. „Jen za dnešek jsme sami vyrobili 90 kusů roušek, které jsme darovali Magistrátu statutárního města Třinec a ten je začne hned zítra distribuovat skupině nejohroženějších obyvatel, tedy potřebným lidem nad 70 let,“ uzavírá Chmiel s tím, aby se lidé, kteří chtějí pomoci, zdržovali u sběrného místa ve Werk Areně jen po nezbytně nutnou dobu a neshlukovali se u něj, aby mohla být dodržena veškerá aktuální vládní nařízení a doporučení.