To, že přestalo pršet, byl dárek, těšilo Růžičku po výhře nad Litvínovem

Po zápase si oddychl, že to možná bylo slyšet až do Prahy. Forvard s velkým S na prsou Vladimír Růžička mladší se zapsal do střeleckých statistik drážďanského Open Air gólem a byl rád, že na zápas Litvínova se Spartou přestalo pršet.

Sparťané před zápasem s Litvínovem. | Foto: PR/HOA