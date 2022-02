Jaromír Jágr udivoval hokejové Československo už od svého mládí, nebylo proto divu, že na draftu do nejlepší hokejové ligy světa si ho zástupci zámořských týmů vybrali velmi brzo. V roce 1990 se stal pětkou výběru talentů a zamířil do Pittsburghu.

Hned během prvních dvou sezón dosáhl mladičký Jágr na vítězství v celé soutěži. Nad hlavu dva roky po sobě zvedal Stanley Cup a podobný úspěch už poté nikdy nezopakoval. V NHL strávil ještě dalších 22 sezon, ale až na samotný vrchol nedošel. Blízko k tomu měl ještě v roce 2013, tehdy ale s Bostonem podlehl v šestizápasové sérii Chicagu. Přestože na nejvzácnější trofej dosáhl Jágr hned v prvních dvou letech své kariéry, NHL si sám podmanil až později. Pětkrát získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče zámořské soutěže a celkem čtyřikrát byl zvolej nejlepším hokejistou NHL.

Jednu Hart Trophy obdržel v hlasování sportovních novinářů a tři Lester B. Pearson Award podle názoru samotných hokejistů.Za mořem ale všechno nebylo jen zalité sluncem. Mladý Jágr si po příchodu do nového prostředí těžko zvykal, i proto mu přivedlo vedení Penguins českého parťáka v osobě Jiřího Hrdiny. Jágr poté našel zálibu v rychlých autech, kvůli čemuž měl i opletačky s policií. Dobré jméno si neudělal ani u rozhodčích. Ve vyhroceném zápase s Washingtonem v roce 1992 srazil sudího Rona Hoggartha k ledu a přestože prohlašoval, že nešlo o úmysl, vyfasoval přísný trest.

Deset zápasů musel vynechat!V zámoří Jágr rovněž našel zálibu v hazardu. V roce 2011 ho dokonce americký magazín Complex zařadil do žebříčku největších sportovních gamblerů historie. Skončil devátý. Údajně měl za rok v online kasinu prohrát 1,5 milionu dolarů.

Reprezentační úspěchy odstartovala olympijská výhra

V národním mužstvu si Jágr musel na větší úspěchy počkat déle. V roce 1990 byl sice součástí týmu, který na světovém šampionátu vybojoval bronz, první zlatý úspěch ale přišel až za dalších osm let. V roce 1998 byl Jágr důležitou součástí legendárního výběru, který zvítězil na olympiádě v Naganu.

V šesti zápasech zaznamenal pět kanadských bodů a definitivně se zapsal zlatým písmem do historie českého hokeje.V roce 2005 se pak Jágr stal i mistrem světa a členem takzvaného Triple Gold Clubu. Tedy společnosti, která v sobě sdružuje hokejisty, kteří vyhráli Stanley Cup, olympijské hry a mistrovství světa. Druhý titul světového šampiona přidal Jágr v roce 2010, kdy dovedl podceňovaný tým až na vrchol. Reprezentační kariéru ukončil v roce 2015 na domácím mistrovství v Praze.

Během výluky zachvátila extraligu Jágrmánie

Jágr zažil během své dlouhé kariéry celkem tři výluky NHL, během kterých předváděl své hokejové umění v Česku. Památnou se stala zejména ta ze sezony 2012/13. Tehdy už coby majitel extraligových Rytířů Kladno poskládal celou pětku z hráčů NHL a odstartoval v Česku Jágrmánii.

Téměř všechny zápasy Kladna byly beznadějně vyprodané a klub musel svá domácí utkání přesouvat do větší O2 areny. Každý chtěl mít možnost Jágra vidět.Ve čtyřiceti letech totiž po boku Tomáše Plekance a Jiřího Tlustého naplno předváděl svůj um. Za Rytíře nastoupil ke 34 zápasům, ve kterých posbíral 57 kanadských bodů.

Návrat domů

Pohled fanoušků na legendární osmašedesátku se začal výrazněji měnit až po jeho definitivním návratu ze zámoří. V průběhu sezony 2017/18 se Jágr rozloučil s Calgary Flames a zamířil do svého rodného Kladna.Příznivci ostatních klubů ho ale najednou začali vnímat jako soupeře. Na stadionech se na Jágra začalo pískat a pokřikovat. Číslo šedesát osm dodnes ze všech stran schytává kritiku za to, že během zápasů mluví s rozhodčími. Schytal to navíc i za své další aktivity.

Za to, že několikrát spolupracoval s bývalým premiérem Andrejem Babišem, nebo i za svoji cestu do Číny. Veřejnost popudila rovněž fotka s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem.V očích kladenských fanoušků ale Jágr dodnes zůstává ikonou. Klubu pomohl k návratu do extraligy, když se čtyřmi góly podepsal pod vítězství v rozhodujícím utkání baráže.

Po návratu do extraligy pak zazářil čtyřmi kanadskými body na ledě pražské Sparty. Celá O2 arena se pak otřásala kladenským pokřikem „My chcem Jardu Jágra na bankovce mít!“Minimálně kladenští fanoušci v něm mají svého hrdinu. Hrdinu, který po sestupu opět rychle vytáhl tým do nejvyšší soutěže, kde se pere o udržení. I s padesátiletým Jágrem, který ještě neřekl své poslední slovo.A nenapsal ani poslední příběh své kariéry.