„Jsem rád, že se mohu loučit vysněným titulem. Vždycky jsem chtěl s Třincem něco dokázat, a to se mi povedlo. Je to moc pěkné,“ shrnul své pocity David Cienciala, který ve čtvrtek s týmem zavítal otevřeným autobusem do Třineckých železáren pozdravit tamní zaměstnance. V nové sezoně už bude působit v Mladé Boleslavi.

Odcházíte z mistrovského týmu do Mladé Boleslavi. Nebude to krok zpátky?

Já si myslím, že ne. Určitě ne. Moc se na to těším, bude to nová výzva, změna.

Proč jste se tak rozhodl?

Cítil jsem to tak, že už by to nějakou změnu opravdu chtělo. Hlavně jsem chtěl zkusit zase něco nového.

Čekáte, že budete mít v týmu i větší roli než v Třinci?

Asi jo, ale prvotní myšlenka byla zkusit něco nového. Když se ta možnost naskytla, tak jsem si řekl ano.

Čím vás nabídka Boleslavi oslovila? Tím, jak tam staví nový mančaft, jak se letos prezentovali a jak chtějí jít nahoru?

Nevím přesně. Asi jednáním, která se mnou pan Vrbata (sportovní ředitel Radim Vrbata - pozn. aut.) vedl. I celkově ten stadion, i když je starý, je mi sympatický. Vždycky se mi tam dobře hrálo, takže asi tak.

Když se Mladé Boleslavi zpočátku nedařilo, hrozil prezident hráčům tím, že půjdou do provozu. Těšíte se na směny ve Škodovce?

Jo? Tak to nevím, ale tady je to to samé. Kdyby se nedařilo, tak nás taky ženou do železáren (smích). Ale ne, prostě se na to těším.

Jak na to reagovali spoluhráči?

Je to prostě hokejový život, tak to chodí. V kariéře cestuješ. Hokej nehraješ tak dlouho, abys byl na jednom místě celý život. Aspoň já to tak necítím. Jednou se určitě chci do Třince vrátit a bydlet tady, mít tady rodinu a zázemí. Ale teď jsem se rozhodl takto.

A jak se na to tvářili bratři Kovařčíkové, se kterými jste toho odehrál nejvíc?

No, už si na to pivko asi nezajdeme. Ale na druhé straně - v kontaktu budeme. Neodjíždím někam do Ameriky, jdu jen do Boleslavi, to není žádná dálka.

Když jdete do Boleslavi, tak by se asi slušelo jet tam se škodovkou, ne?

No, já mám deset let starou audinu, tak snad mi ještě dva tři roky vydrží (smích).

Přemýšlel jste, jaké to bude, až do Třince přijedete s Boleslaví jako soupeř?

Zatím ne. Bude to nový pocit, bude to zajímavé.

Kde jste vlastně byl v roce 2011, když se v Třinci slavil první titul?

Za plexisklem jako dítě. Fandil jsem a oslavoval.

Slavnostní jízdu autobusem jste neviděl?

Pouze na fotkách.

Teď jste si ji ale vyzkoušel na vlastní kůži. Jaké to je sedět v otevřeném autobuse s pohárem?

Pěkné, akorát mě štípou oči, jak nám foukal vítr do obličeje. A to byl šofér ještě ohleduplný a jel s námi pomalu.

S vaším kamarádem Davidem Pastrňákem jste si psali? Gratuloval vám k titulu?

Ano, psal mi hned po titulu a blahopřál. Víc věcí jsme spolu neprobírali, on se teď soustředí na play off s Bostonem, takže má svých povinností dost.

Vyrazíte spolu někam na dovolenou i letos?

Letos ne, protože se nám narodila dcerka, takže budeme maximálně na chatě. Budu se pohybovat v Třinci a okolí. A samozřejmě v Boleslavi na letní přípravě.

Takže si s Pastou jen tak decentně přiťuknete na úspěchy? Sledujete ho pozorně? Bylo by přece krásné, kdybyste v jednom roce dosáhli oba na titul…

Jasně, že ho sleduju, je to pro něj určitě obrovská pocta hrát play off NHL. Titul mu pochopitelně přeji. Krásné by to bylo, ale co vím, tak s Columbusem zatím mají co dělat (série je 2:2 – pozn. aut.). Blíž jsme se spolu už nebavili, na to bude čas po sezoně. Určitě se ale potkáme. On už teď bydlí v Praze, což není od Mladé Boleslavi daleko. Sejdeme se někde v Praze.