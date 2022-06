„Představte si, že jste rodič a chcete přihlásit své dítě do hokeje. Pak si poslechnete slova nového šéfa svazu o tom, že ruská agrese na Ukrajině vlastně není zase tak hrozná, a podle mě budete hodně dlouho zvažovat, jestli chcete vstupovat do takového prostředí,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro Deník hokejový expert Jakub Koreis.

Ten se do diskusí ohledně odchodů českých a slovenských hokejistů včetně Rudolfa Červeného do Ruska zapojoval aktivně i na sociálních sítích, kde ovšem postupem času pochopil, že morální zásady a čest chybí i mezi hokejovými fanoušky. „Na omleté fráze o tom, že tam ti kluci jdou hrát jenom hokej, začínám být malinko alergický,“ prozradil.

Co se ve vás odehrává po odchodu slovenských hokejistů včetně Rudolfa Červeného do ruské KHL?

První myšlenka, která mě napadne, jsou totálně nulové morální hodnoty těchto hráčů. Nedokážu si stále vysvětlit, co k tomuto rozhodnutí kluky vedlo. Všichni víme, čeho se Rusko dopustilo, všichni viděli, jak jen několik málo dní po invazi visely na stadionech klubů KHL plakáty a gesta podporující válečnou invazi na Ukrajině. A po tom všem mít odvahu něco takového podepsat a schovávat se za hloupé klišé, že politika nepatří do sportu? Absolutní ubohost.

Přitom takový Christian Jaroš měl několik nabídek z top evropských soutěží, ani Krištof se v Brně neměl rozhodně špatně.

Je to přesně tak, jak říkáte. O to smutnější je poté ten pohled na realitu. A víte, co je na tom nejhorší? Že všem jde ve finále jen o jediné. Nebýt lákavé finanční nabídky, nikdo by do Ruska ani nepáchl. A ať mi nikdo netvrdí, že hokejista, který má v životopise několik let v zámoří, by si v Evropě nenašel adekvátní angažmá. To stejné třeba právě Krištof, který navíc v Brně jednal o nové smlouvě. Je to celé jeden velký alibismus a obrovský plivanec do tváře hokejové společnosti.

Pokládáte si stále tu stejnou otázku „proč vlastně“, nebo už se tomu snažíte spíše vyhýbat?

Rozhodně se tomu nevyhýbám, nad celou situací přemýšlím pravidelně a myslím si, že by to nikdo z nás neměl brát na lehkou váhu. Já toto téma považuji za mnohem důležitější než nějaké úspěchy českého hokeje. Můžeme se tu oplývat nad bronzovým úspěchem reprezentace, stejně tak tu můžeme hanit ostudu na hrách v Pekingu. Ale pro mě osobně je zkrátka o mnoho zásadnější, jak se k celé situaci postaví český hokejový svaz a aby všem ukázal, že stále má nějaké morální hodnoty. Věřte tomu, že je stále hodně věcí, které jsou důležitější než hokej.

Jakub Koreis na zápase v Brně v březnu 2019Zdroj: Deník/Attila Racek

Je to zejména práce hráčských agentů, nebo v tom vidíte i určitou touhu těch hráčů odejít směrem na východ?

Ani jedno, já jsem přesvědčen o tom, že je to celé hra peněz. Kdykoliv máme v našem podcastu hokejisty, kteří dříve hráli v Rusku, tak nám řeknou, že první, co si zjišťovali, bylo město, do něhož se budou stěhovat. Rusko jako takové bylo a dodnes je všem úplně ukradené. To není touha o tom hrát na východě, je to touha o tom dokráčet si pro nechutně obrovské peníze.

Na druhou stranu řada agentů argumentuje tím, že poslední slovo mají vždycky hráči.

Další alibismus. Nezlobte se na mě, ale nerozumím tomu, proč mají agenti potřebu se schovávat za takovou hloupost. Samozřejmě je logické, že hráč má poslední slovo, bez jeho svolení by agent asi pochopitelně žádné angažmá nedomlouval. Ale pokud bych byl agent, jenž si chce uchovat svoji vlastní čest, tak poté, co mi můj klient oznámí, že chce dobrovolně vstoupit do země, která bojuje proti hodnotám západního světa, mu prostě oznámím, že s takovým člověkem nechci nadále spolupracovat. Tečka.

Zmiňujete peníze, avšak platy v KHL už také nejsou to, co bývávalo. Může to tedy být i jakýsi postoj proti tomu, jak se k celé válce staví nejen hokejový západ?

Netroufám si říct, jestli někdo z hráčů přemýšlí tímto způsobem. Samozřejmě každý se dnes může dostat k dezinformacím, podlehnout tomu mediálnímu a společenskému tlaku. Ještě bych možná malinko pochopil, kdyby ti kluci veřejně hlásali, že věří tomu, co říká ruská státní televize a že západ v otázce války jednoduše lže. Pak by jejich posun na východ „dával smysl“. Stejně bych tomu nerozuměl, ale aspoň by si to ti hráči určitým způsobem obhájili. Avšak v tomto případě je to zkrátka neomluvitelné.

já jenom doufám, že si kluby napříč Evropou uvědomí, jak velkej lidskej odpad jsou hráči, který teď podepisujou v Rusku a už se jich v budoucnu ani nedotknou — Jakub Koreis (@JKoreis29) June 23, 2022

Například gólman Patrik Rybár řekl, že o brankáře na západě nebyl zájem. Měl se i přesto vrátit raději třeba do české extraligy?

Něco vám povím. V Plzni už druhým rokem provozuji coworkingové centrum, což jsou v podstatě sdílené kanceláře. Vzhledem ke covidu i dalším okolnostem z toho v současné době není úplně výdělečný byznys, upřímně se nacházím někde na hranici nuly. A před půl rokem se naskytla možnost, aby se k nám přidala poslankyně z hnutí ANO. Zcela bez debat by šlo o finanční osvobození, ale já se rozhodl, že s touto osobou nechci mít rozhodně nic společného.

Prostě jste s ní vyrazil dveře?

Na to ani nedošlo, do dveří bych ji nepustil. (smích) Ale to uvádím jen jako takový příklad ze života. A to už je potom bohužel otázka pro Patrika Rybára. On sám musí vědět, jestli tu skutečně žádná nabídka z Čech nebyla, já jsem přesvědčený o tom, že byla. A i kdyby se nenašla teď, raději bych celé léto trénoval a zkrátka počkal na první zavolání. Věřte tomu, že takové brankářské hvězdě by dříve či později někdo zavolal. Když ne Skandinávie, když ne Švýcarsko, tak tady by se o něj zpřetrhali.

I vy jste měl na sociálních sítích k tomu co říct, setkal jste se s kritikou i výhružkami. Co vás však na tom všem zklamalo asi nejvíce?

Mě na tom všem neustále zklamává to, jak všichni říkají, že nemáme právo těm hráčům nadávat, protože oni tam jdou přeci hrát jenom hokej.

Sakra, když všichni vidí, jak se po ruských stadionech promenádují nápisy a symboly podporující válku a zločince Putina, jak se k celé situaci staví Rusové jako občané a že KHL je v podstatě jen produkt státní propagandy, pak absolutně nerozumím tomu, jak někdo k této situaci může zaujímat tak hloupé stanovisko.

Myslíte si, že se těmito přestupy roztrhne pomyslný pytel s odchody zpět do KHL, nebo už hokejisté chytnou rozum do hrsti?

Tohle se těžko odhaduje, ale troufám si říct a věřím, že řada kluků si uchová svou čest a do Ruska za penězi prostě neodejde. Samozřejmě každý další hokejista to teď bude mít při podpisu jednodušší, každému dalšímu to navíc výrazně ulehčí. Ale další věc, dochází v mediálním prostředí k opravdové kritice? Ve smyslu toho, že by ti hráči za své odchody byli lynčováni? Na sociálních sítích sice něco málo schytají, ale nemyslím si, že by tu bylo vytvořeno takové dusno, které by třeba samotné hráče od odchodů na východ odradilo.

Jakub Koreis při komentování hokejového přenosu na kanále O2 TV Sport.Zdroj: se souhlasem Jakuba Koreise

Možná by se kromě médií měl zapojit i domácí hokejový svaz, nemyslíte?

To zcela bez debat, dodnes nechápu, proč k něčemu takovému už dávno nedošlo. Když už za celou tu dobu téměř nic neudělal, tak alespoň v této vážné otázce měl předstoupit a ukázat, že takhle prostě ne. Jednak by se tím postavil za kluky, co angažmá v Rusku odmítli a odmítají, zároveň by ukázal ostatním západním národům, že zkrátka v této těžké době držíme při sobě.

Jinými slovy zakázat těmto hráčům mířícím do ruské KHL oblékat dres národního týmu?

Přesně tak. Stejná rozhodnutí už učinili ve Skandinávii, ke které my mimo jiné neustále vzhlížíme jako k hokejovým vzorům. A není to jen o inspiraci v práci s mládeží a rozvoji obecně, ale rovněž o nějakých morálních hodnotách, jež tamější občané vyznávají.

Rozumím, ale pak vystoupí nový prezident svazu a všechny tyto myšlenky smete ze stolu.

Těžko se pak o něco snažit, že? Celé vyjádření pana Hadamczika bylo špatně a jeho slova akorát zase rozházela názorové myšlení hokejové společnosti v tuzemsku. Vytahovat ve svém proslovu rétoriku politické strany SPD o drahých ukrajinských auťácích, to je za mě totální šaškárna. Kdyby aspoň použil to otřelé klišé o tom, že politika nepatří do sportu, tak nad tím mávnu rukou, ale tohle? Nezlobte se na mě, ale to je prostě největší dno.

už to začíná. vybarvuje se hned na začátku



https://t.co/ALyQwYYbaL — Jakub Koreis (@JKoreis29) June 24, 2022

Na menší obranu domácího svazu, neměla mnohem dříve zasahovat samotná IIHF? A to nejen v otázce odchodu hráčů do KHL.

Jednoznačně měla, o tom se není třeba bavit. Postoj takové organizace je pro mě dodnes obrovským zklamáním, a když totálně vyhoří ten nejvyšší, složitě se pak něco mění na těch nižších patrech. Bohužel je to tam stále protřelé ruskými penězi, ať chceme nebo ne. Nejvíce mě na tom ale mrzí, jak nechali všechny ty kluky na holičkách. S několika jsem osobně mluvil a ty trable, které s vyvazováním ze smluv měli, bych upřímně nikomu nepřál.

Může mít celá tato situace dopad na rozvoj hokejové mládeže v Česku?

Bohužel ano. Je sice pěkné, že kluci vybojovali ve Finsku bronz a teď s ním objíždí nejrůznější školy a školky, to je určitě příjemný impulz pro děti a ve finále i rodiče. Jenže já se na to dívám i z malinko jiného úhlu pohledu a tam už se lepší zítřky pro český hokej vyhlíží opravdu těžce.

Co máte konkrétně na mysli?

Myslím to, že když bych si jako rodič poslechl projev nového prezidenta českého hokeje, tak bych hodně rozmýšlel, jestli do tohoto prostředí chci své dítě skutečně dát. Jak už jsem říkal, je spousta věcí, které jsou mnohem důležitější než hokej, a tohle je přesně jedna z nich. Nemusí se to zdát, ale i tohle může mít na další příliv mladých nadějí hodně negativní vliv.