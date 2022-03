To se projevilo i na současných jednáních o novém kontraktu. "Bylo znát, jak moc chtějí Tomáše udržet, jakou pozici a jméno si v organizaci vybudoval. Pokud odehraje celý kontrakt v San José, bude po celou dobu zámořské kariéry spojen s jedním klubem. A to je především v dnešní době věc nevídaná," řekl Hertlův zástupce z agentury Sport Invest Robert Spálenka.

A o jakou smlouvu se tedy jedná? Hertl zůstane v dresu Sharks dalších osm let, tedy až do roku 2030. Vydělat si má 65,1 milionu dolarů (v přepočtu skoro 1,5 miliardy korun). V průměru tak bude mít plat přes osm milionů dolarů za sezonu. Po Eriku Karlssonovi bude druhým nejlépe placeným hráčem San Jose.

Lepší zítřky pro Žraloky?

"Je to pro mě čest, ale zároveň dobře vím, co se s tím pojí. Jsem jedním z lídrů a musím dál pracovat na zlepšení. Je to výzva, ale chci vidět, jak se jako tým zlepšujeme každý den a každý rok," reagoval Hertl.

EIGHT MORE YEARS OF FUN ? pic.twitter.com/Qqa7X2COxR — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) March 17, 2022

Faktem je, že Žraloci poslední dobou svým soupeřům moc hrůzy nenahánějí. V předchozích dvou sezonách se neprokousali do play-off a moc nadějně to nevypadá ani letos. I proto se v souvislosti s Hertlem mluvilo třeba o Bostonu a možné spolupráci s krajanem Davidem Pastrňákem. Zájemců ale bylo víc.

Před sedmi lety si Hertl se San Jose zahrál ve finále Stanley Cupu. Takové výsledky by v Kalifornii rádi co nejdříve vrátili.

"Součástí celého jednání byla samozřejmě také debata o sportovním směřování celé organizace, budoucnosti klubu a jeho sportovních ambicích. Pro Tomáše nadále zůstává cílem zisk Stanley Cupu, v San Jose budou tým pro tento cíl stavět kolem něj," potvrdil Spálenka.