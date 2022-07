Jen si to představte. Se sbornou vyhrajete stříbro na olympiádě, v dresu CSKA Moskva vychytáte titul v KHL, k tomu podepíšete vysněný kontrakt v NHL s Philadelphií Flyers. Jste na vrcholu, ale pak se vám kariéra jako lusknutím prstů zhroutí. Hotová tragédie. Tím spíš, když vás odvedou do armády.

Přesně to zažil Ivan Fedotov. Nadějný ruský gólman se údajně vyhýbal povinné vojenské službě, a tak byl zadržen a odveden. Následně skončil se zánětem žaludku v nemocnici a začalo se spekulovat, že šlo o pokus Fedotova otrávit.

V pondělí se ale objevil v Severomorsku, kde má základnu ruská námořní flotila. Fedotov je zatím ve výcvikovém centru. Až v září se rozhodne o jeho další budoucnosti. Pokud vstoupí do armády, odslouží si jeden rok. A nejspíš tak půjde do války na Ukrajině. „Po výcviku dojde k rozdělení (studentů) a jestli vstoupí do Severní flotily, pak můžeme mluvit o jeho službě. Teď tu jen studuje," oznámili představitelé ruského námořnictva podle agentury RIA Novosti.

Do případu vstoupil ruský hokejový svaz, který se dožaduje objasnění celé situace. „Federace kontaktovala vládní představitele, aby objasnili podrobnosti případu,“ stojí v prohlášení prezidenta svazu Vladislava Treťjaka.

„Vojenská problematika je v kompetenci ministerstva obrany. Pokud budou potřebovat nějakou pomoc, poskytneme ji. Jsme v úzkém kontaktu s kolegy z ministerstva obrany, uděláme vše potřebné,“ sdělil ruský ministr sportu Oleg Matycin.

V Rusku je povinná vojenská služba pro muže ve věku do osmnácti do sedmadvaceti let. Fedotovův právník Alexej Ponomarev ale jakákoliv provinění odmítl a zahájil právní kroky vedoucí ke zrušení odvodu.

Zámořská média informují, že Putinův režim se snaží hráčům z NHL zabránit odcestovat z Ruska. Obránce Flyers Ivan Provorov proto radši Ameriku ani neopustí.