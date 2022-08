Zvítězil velkolepý comeback k Bruins, o kterém se jako o (takřka) hotové věci mluvilo několik posledních týdnů. Definitivně jasno je od pondělí.

„Strašně moc mu to přeji. Je to úžasný člověk a úžasný hráč. Pro nás i kabinu je to obrovská ztráta jak lidsky tak i herně. Ten kluk je někde úplně jinde,“ povzdechl si Erik Fürst.

Zůstat v Olomouci? Manželce chyběla Amerika, uvidíme, co bude dál, říká Krejčí

Zároveň má šéf olomouckého hokeje jasno: „Zaslouží si to. S tím, co předvedl, se není o čem bavit. Pro Boston bude jednoznačně velikým přínosem. Ať se mu daří a splní se mu vše, co si přeje po sportovní stránce. Přeji mu také, aby mu zdraví drželo co nejdéle a následující sezonu si užil.“

Z jednoho domova do druhého

Krejčí během minulé sezony ukázal manželce a dětem prostředí, ve kterém vyrůstal. Obléknutím olomouckého dresu si splnil jeden z dalších snů. Také nyní se ale svým způsobem vrací domů. Za Boston přidá svou šestnáctou sezonu, nikde jinde v NHL nepůsobil.

„Když jsem se rozhodl vrátit se, musel jsem mluvit s generálním manažerem Bruins Donem Sweeneym. Dal mi najevo, že mě v týmu chce. A já mu řekl, že Boston je jediným týmem, za který chci hrát. To jsem řekl i agentovi,“ řekl David Krejčí pro oficiální web Bruins.

„Ještě nejsem připraven končit kariéru. Chtěl jsem se vrátit do NHL, do Bostonu. Samozřejmě byl i plán B,“ nastínil Krejčí.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„NHL je jen jedna. A určitě mi chyběla,“ přiznala slavná šestačtyřicítka. „Chybělo mi toho víc, nejvíc ale spoluhráči. V lize jsem byl dlouho a udělal si spoustu přátel,“ vysvětlil Krejčí.

Zmínil hlavně Patrice Bergerona a Davida Pastrňáka. Prvního jmenovaného podepsali Bruins také v pondělí, stejně jako dalšího Čecha Pavla Zachu. Jasno o Krejčího návratu do Bostonu ale prý bylo už dříve.

„Vím, že nás podepsali v pondělí, ale rozhodnuto bylo už pár týdnů zpátky,“ prozradil rodák ze Šternberka.

Pomohlo i mistrovství světa

Opomenout nelze ani jeho hvězdná spolupráce s Davidem Pastrňákem, kterou oba borci oprášili na bronzovém mistrovství světa. Budou spolu nastupovat bok po boku opět i v zámoří?

„Kdo by nechtěl hrát vedle jednoho z nejlepších hráčů na světě? Měl jsem to štěstí na mistrovství světa, které bylo tak trošku rozhodujícím faktorem v mém rozhodování,“ řekl Krejčí. „Ukázalo mi to, že pořád můžu hrát na nejvyšší úrovni a být rozdílovým hráčem,“ dodal.

„Cítím, že mám pořád co nabídnout. Věk je jenom číslo. Čím jste starší, tím méně vás zajímají individuální statistiky. Zajímá vás jen týmový úspěch a to je důvod mého návratu,“ slíbil Krejčí fanouškům Bostonu.

Hübl s Lukešem zamávali plnému zimáku. Na rozlučku dorazily i legendy Litvínova

David Krejčí nezapomněl poslat ani vzkazy do Olomouce. V prvé řadě děkoval za přístup a pochopení olomouckého klubu směrem k jeho návratu do zámoří.

„Bylo to úžasné. Ještě lepší, než jsem očekával. Bylo krásné, být každý den s rodinou. Nikdy na to nezapomenu. Ukázal jsem rodině, kde jsem vyrůstal, starší dcerka chodila do školy. Byla to skvělá zkušenost,“ rozplýval se zkušený centr.

A co mu bude chybět? „Samozřejmě rodina, přátelé, spoluhráči z Olomouce. Ale cítím, že jsem se teď vrátil tam, kam patřím,“ uzavřel David Krejčí.