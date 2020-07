Spojil hokejové Česko. Buchtela: Čekám, jak bude pokračovat léčba

Na účet už mu přišly více než tři miliony korun. Jenže on sám by radši všechny peníze vyměnil za to, aby byl zdravý. Hokejista Ondřej Buchtela trpí. Moc. Ještě před pár měsíci řádil na ledě. Dřív reprezentoval Česko v mládežnických kategoriích, dával góly, připravoval je, jako obránce jim ještě častěji zabraňoval. Ale v podstatě z hodiny na hodinu se mu změnil svět.

Ondřej Buchtela na archivním snímku | Foto: Profimedia.cz