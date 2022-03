Výsledek série 4:1 pro Boleslav se asi nečekalo? Myslím, že to nečekal nikdo z nás, a vůbec ne Hradec. Ale ukázali jsme, že sílu máme a porazili jsme je 4:1 na zápasy. Bylo to hrozně vyrovnané, ale my jsme měli větší sílu v závěrech zápasů.

Kde se ve vás berou ty obraty?

To nedokážu vůbec říct. Ale my se nekoukáme zpátky, jestli vedeme nebo prohráváme. Hrajeme pořád stejně, a to se nám zatím prostě vyplácí.

Potřetí jste ale dostali gól v závěru zápasu při jejich power-play. Co se tam pokaždé stane?

Tam hlavně bylo moje zbytečné vyloučení, bylo nás na ledě ještě o jednoho míň a oni si s tím umí parádně poradit, jsou tam výborní hráči. Zase nás to trošku srazilo, ale řekli jsme si, že prodloužení začíná od nuly a zase jsme ho zvládli my.

Potřetí v řadě.

My jsme celý zápas dneska věděli, že Hradec musí a že my tam máme když tak nějaký polštář. Ale chtěli jsme to urvat už dneska a jsme za to moc rádi.

A také vám vyšla přesilovka, v sérii vůbec poprvé.

Asi po třiceti přesilovkách jsme konečně dali gól. To nám může navíc pomoct do další série s Třincem.

Vy jste dal také první gól v play-off.

Martin Pláněk mě tam krásně našel a já jsem to tam jenom se štěstím tečoval do brány a padlo to tam.

Série s Hradcem byla dokonce výsledkově jednoznačnější než ta proti Plzni. Která tedy byla těžší?

Těžko srovnávat. Každá měla něco svého. Hradec byl hodně urputný, jsou tam výborní hokejisté. Hodně nás řezali a bolelo to. Ale obě série byly těžké.

Byli jste vůbec nervózní? Vypadalo to, že jste hodně chladnokrevní.

Oni vyhráli základní část a od nich se postup čekal. Od nás se nečekalo nic. To sehrálo hodně velkou roli.

Sezonu jste začali skvěle, pak byl dlouho útlum a teď klidně můžete zaútočit na titul. Máte pro to nějaké vysvětlení?

To vám nedokážu vysvětlit. Nikdo z nás to neví. My jsme pořád jeli na sto procent, bohužel nám tři čtvrtě sezony nevyšlo, ale teď jsme se nějak přepnuli a jede to dál. Ale ještě není konec, máme před sebou semifinále.

Přitom Hradec má v kádru zvučnější jména než vy.

To máte pravdu, mají tam hráče, kteří mají něco odehráno i v NHL i jinde v zahraničí. Bylo to i vidět, myslím, že měli i víc ze hry než my, ale my jsme to dohnali bojovností a tím jsme je porazili.

Co Třinec? Je ve vás ještě to loňské vyřazení?

Určitě! Chceme jim to vrátit i s úroky. Věřím, že se dobře připravíme a že je zase potrápíme, ne-li porazíme.

Jak hodně důležité je, že jste sérii rychle ukončili?

Je to velká pomoc. V nahuštěném programu se každý volný den počítá. Cílili jsme na to, že to chceme ukončit dneska.