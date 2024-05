Ondřej Palát je šikovný štírek, ale když na to přijde, umí pořádně přitvrdit. Český útočník předvedl v utkání se Švýcarskem na Českých hrách v Brně efektní hit, kterým poslal Svena Junga za mantinel.

Český útočník a posila ze zámořské NHL Ondřej Palát | Foto: ČTK / Václav Šálek

V aréně brněnské Komety to explodovalo, jako by čeští hokejisté právě vstřelili gól. Jenže Palát neskóroval. Obávaný střelec tentokrát vystřelil přes mantinel protihráče.

Palát ve středním pásmu dohrál Junga a ten zahučel do hloučku fotografů mezi střídačkami. Jen co se zmatený Švýcar oklepal, skočil zpátky na led, ale pak šel rovnou vystřídat. Ostatně, měl to blízko…

„Uklidil ho, jak nádobí v kuchyni,“ reagovali čeští fanoušci na sítích.

Ukázkový bodyček utočníka New Jersey - mimochodem přesně jako z dílny Radko Gudase - zaujal i v zámoří. Od ofenzivního šikuly, který měří (na hokejistu) jen 183 centimetrů, takový hit nikdo nečekal.

„Myslím, že jsem ho nikdy předtím neviděl udělat takový hit,“ napsal na platformu X zámořský novinář Daniel Amonia, který píše o Devils.