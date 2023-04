Ze školních lavic přímo do nejslavnější hokejové ligy světa! Příběh hodný hollywoodskému scénáři prožívá v těchto dnech dvaadvacetiletý český útočník Ondřej Pavel, který před nedávnem podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s loňským vítězem Stanley Cupu Coloradem Avalanche. Bez draftu. Jako člen minnesotské státní univerzity.

Po nedávných úspěšných debutech mladíků Jiřího Patery s Lukášem Rouskem to skoro vypadalo, že pro letošní sezonu už je se splněnými sny českých hokejistů v zámořské NHL definitivní konec. Ovšem jen do té chvíle, než se na scéně objevil jedinečný příběh útočníka Ondřeje Pavla.

Dvaadvacetiletého odchovance pražské Kobry, jenž si jako člen Minnesota State University, kde působí již třetím rokem, vysloužil nevšední pozornost slavné organizace NHL. S Coloradem Avalanche, mimo jiné obhájcem prestižního Stanleyova poháru, v týdnu uzavřel dvouletý nováčkovský kontrakt.

Jediný krok od univerzitního zlata

Pavel přitom odcestoval do zámoří už v průběhu sezony 2016/17, tehdy jako jeden z ofenzivních tahounů dorostu Sparty. Svou americkou cestu nejprve načal v nižších soutěžích, postupně se však probojoval až do nejvyšší juniorské USHL, kde se v týmu Fargo Face poprvé dostal do povědomí širší hokejové veřejnosti.

Na okamžik se ukázal také českým fanouškům, když byl členem národního týmu do dvaceti let na domácím světovém šampionátu v Ostravě a Třinci. Po návratu do zámoří už ovšem přesídlil do univerzitní NCAA, kde začal oblékat dres minnesotské státní univerzity.

S ní to před rokem dotáhl až do finále závěrečného turnaje Frozen Four, jenž je v zámoří velice uznávanou událostí. Pavel posbíral ve 44 soutěžních utkáních hned 22 kanadských bodů (12+10) a od zisku nejcennější trofeje napříč zámořskými univerzitami jej dělilo jediné utkání.

Skvělou formu si český útočník přenesl rovněž do aktuálního ročníku a svou univerzitu nakonec dovedl do regionálního semifinále soutěže. Nicméně zatímco jeho týmu už sezona skončila, Pavel si za své dosavadní výkony vysloužil jedinečnou odměnu. A v zámoří jej čeká další velká výzva.

Poté, co s Coloradem podepsal jako první český nedraftovaný hokejista dvouletou nováčkovskou smlouvu, jež začne platit už od léta, ihned přesídlil na farmu do týmu Colorado Eagles, kde dohraje probíhající ročník v rámci profesionálního zkušebního kontraktu. A pak už hurá do boje o místo v nablýskané kabině Avalanche.