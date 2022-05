Vedení klubu už uvolnilo tři hráče do jiného angažmá. Podepsání smlouvy je na spadnutí naopak s Lukášem Zukalem a Janem Bulínem. Jihomoravané si českou třetí nejvyšší soutěž zahráli už v ročníku 2020/2021, sezona ale byla po pěti zápasech kvůli sílící vlně pandemie koronaviru ukončena.

Podle informací Deníku nesplnil generální partner Orlů, společnost Tesla, sponzorské závazky. „Nedodržela smlouvu. Znojmu dala pouze čtvrtinu domluvených finančních prostředků,“ řekl Deníku zdroj spojený s klubem. Nepřál si být jmenován, redakce však jeho jméno zná.

Podle jednoho z trenérů orlí letky, Jiřího Berouna může za finanční potíže i covidové omezení na tisíc diváků, které trvalo půl roku. „Před tím na nás chodilo přes tři tisíce fanoušků. Než nás zavřeli, měli jsme sedmou nejvyšší návštěvnost v České republice. Mohli jsme se rovnat extraligovému Litvínovu, Karlovým Varům či Mladé Boleslavi. Potom sice povolili tisícovku fanoušků, permanentkářům jsme vyhověli, ale dále chyběly peníze za lístky z volného prodeje, což se někde promítne,“ vypočetl Beroun.

Orli pustili už tři opory do jiných klubů. Nejproduktivnější hráč týmu Radek Prokeš zamířil po ročním angažmá ve Znojmě do ambiciózní Vídně. „Po skvělé sezoně ve Znojmě jsem přirozeně doufal, že si mě špičkový tým v ICEHL všimne. Přestup do Vídně pro mě znamená velký krok v kariéře. Chci využít šance stát se ještě lepším hráčem,“ řekl Prokeš.

Do prvoligového Zlína přestoupil obránce Jan Bartko. ICEHL bude hrát v Itálii Švéd Filip Ahl. Orli už mají jasno také o prvních nových tvářích. Klub přivítá třiadvacetiletého obránce Lukáše Zukala, jenž poslední sezonu odehrál v B týmu Komety, od níž chtějí Orli získat zpět licenci na druhou ligu. „Zukal už si hledá bydlení, tam je to jasné,“ uvedl zdroj Deníku. Domů se má vrátit i Jan Bulín, který ve Znojmě skončil před třemi lety kvůli porušení životosprávy. Poslední sezonu odehrál čtyřiadvacetiletý forvard ve druholigovém Havlíčkově Brodě.