Klub Tigers zatím hráče nevyřadil z kádru, oba nastoupili v přípravných zápasech. O jejich případném pozastavení činnosti rozhodne vedení QMJHL v nejbližších dnech. „Do 48 hodin bude sděleno rozhodnutí týkající se těchto dvou hráčů,“ oznámili v úterý zástupci soutěže.

„Organizace je v současné době v těsném kontaktu s Quebec Major Junior Hockey League, aby se dozvěděla více podrobností o obvinění a postavení hráčů na okruhu,“ uvedl klub v prohlášení. „Klub Victoriaville Tigers bere tato obvinění velmi vážně a bude v této záležitosti nadále spolupracovat s úřady.“

Populární Québecká liga je jednou ze tří nejprestižnějších juniorských soutěží v Kanadě, ze kterých se rekrutují hráči pro NHL. Soutěž je obrovsky sledovaná. Hráči dostávají kapesné a na zápasy chodí v obleku, jako v NHL. Těší se velkému zájmu fanoušků i médií. Průměrné návštěvy v Québecku a Halifaxu jsou kolem deseti tisíc.

QMJHL Statement regarding the situation in Victoriaville.