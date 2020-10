Ještě jedna změna, kromě více než tříměsíčního odkladu, nastala. Draft proběhl pouze ve virtuální formě. To vše kvůli pandemii koronaviru, která už řadu měsíců trápí prakticky celý svět.

Jako úplně prvního si nakonec newyorští Rangers vybrali kanadského juniorského světového šampióna Alexise Lafreniéra, za ním se seřadili jeho krajan Quinton Byfield (Los Angeles Kings) a německý útočník Tim Stützle, který zaujal Ottawu.

Čekalo se, zda se do prvního kola draftu vejde i některá z českých nadějí. Největší šance se dávaly litvínovskému Janu Myšákovi. Byť to nakonec s prvním kolem nevyšlo, především jeho angažmá v Hamiltonu zaujalo v Montrealu, který po něm sáhl jako po 48.v pořadí.

Hattrick Jana Myšáka v dresu Hamiltonu:

Zdroj: Youtube

Ještě jedno české jméno najdeme v elitní stovce. Je jím Jaromír Pytlík, kterého si vybral celek New Jersey Devils. I tenhle mladík má už zkušenosti se zámořím, kde si vedl úctyhodně, když v OHL nastřádal během 93 zápasů 77 kanadských bodů. Hokejoví odborníci si na odchovanci žďárského hokeje všímají bruslařských schopností, ale i jeho znamenité práce s pukem.

Z Karlových Varů má možnost do slavné soutěže proniknout Jan Bednář. Gólman, který už ve svých šestnácti letech okusil českou extraligu, by mohl být časem v Detroitu třeba i následovníkem Dominika Haška, jenž bránu Red Wings hájil mezi roky 2001 – 4 a poté ještě od roku 2006 do 2008, či dalšího představitele české brankářské školy Petra Mrázka.

Z dalších českých jmen najdeme ve výběru Michaela Krutila (Chicago), Myšáka doplnil na montrealském seznamu brankář Jakub Dobeš. Minnesota si zvolila jednoho z nejlepších nováčků zámořské WHL Pavla Nováka a osmičku Čechů uzavírají Adam Raška (San Jose) a Jakub Konečný (Buffalo).

Zástupcům českého sportu se tak podařilo překonat loňský počin, kdy se jich v draftu NHL prosadilo sedm. Doposud nejvíce draftovaných hokejistů měli Češi v roce 2001, kdy si zámořské kluby všimli hned 31 borců. Mimo jiných třeba Aleše Hemského, Tomáše Plekance, který tenkrát šel na řadu až ve třetím kole, dokonce až v šestém byl pak vybrán Marek Židlický.

Čeští hokejisté v letošním draftu NHL: