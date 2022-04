Můžeme si říkat, že je hezké, že máme stříbro, ale je to obrovské zklamání. Chtěl jsem vyhrát. Druhé místo je pěkné, ale nemám z toho radost.

V čem byla největší síla Třince?

Mají tam dlouho po kupě hráče, kteří vědí, co mají dělat. Jejich defenziva je fakt neskutečná. Dali nám toho málo a zaslouženě vyhráli.

Po divoké přestřelce byl šestý zápas opět o obraně, že?

Jo, vedli 2:0 a tým jako oni… Nenechají si to vzít. Snažili jsme se, malé šance tam byly, ale obranu mají opravdu výbornou a nic nám nedali.

Proti Třinci se vám nedařilo už v základní části…

Základní část bych do toho netahal, to byla kapitola sama o sobě. V play off jsme jeden zápas prohráli 3:7, ale v těch prvních jsme byli lepší. Jak ale říkám, je to dobrý tým, organizovaný. Vyhrál zaslouženě.

Jak dlouho zklamání potrvá?

Je po zápase, takže teď jsem nas*aný. Vyspím se, půjdeme někam s kluky a bude trošku líp. Je to hrozná škoda. I tým byl super. Měli jsme na ně, všichni to vědí, tím je to horší.

Máte za sebou osobně velmi povedenou sezonu. Těší vás aspoň tohle?

Upřímně bych to fakt vyměnil za možnost tam slavit. Když se na to kouknu za pár měsíců nebo pár let, tak si můžu říct, že je to super. Teď momentálně bych to ale fakt vyměnil za to, co se děje vedle.

Jak jste obecně vnímal sílu vašeho týmu? Dokázali jste se dostat i z krize.

Teď se to říkalo v kabině. Kdyby nám někdo na konci listopadu řekl, že budeme ve finále, tak by tomu málokdo věřil. My ale celou dobu věřili, že sílu v týmu máme. Finále jsme hráli, ale druhé místo si nikdo nepamatuje. My to chtěli vyhrát, takže za nás zklamání. Nevím, co k tomu říct dál.

Co jste říkal na atmosféru?

Fanoušci byli fantastičtí, musím říct, že mě to až dojalo. Budu na to vzpomínat a veškerý respekt všem, kteří fandí celou dobu, protože čekání na titul je fakt dlouhé. Myslím si, že si to už zaslouží.